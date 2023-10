MdEP Norbert Lins besucht das bfz in Biberach

Norbert Lins besuchte im Rahmen seiner Wahlkreisaktivitäten das Berufliche Fortbildungszentrum (bfz), dessen Schwerpunkt neben der Sprachvermittlung die Begleitung und Weiterbildung von Menschen ist, die auf Berufssuche oder den Wiedereinstieg in das Berufsleben sind. Vierzehn junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren aus verschiedenen Kursen des bfz hatten die Möglichkeit, sich mit einem Europaabgeordneten über ihre persönliche Situation im Umfeld einer gewünschten Ausbildung auszutauschen.

Lins gelang es in einfacher Sprache auf die Fragen der Gesprächsrunde einzugehen und in einer Mischung aus ehrlicher, persönlicher Meinung und andererseits offizieller Herangehensweise als Europaabgeordneter zu antworten. Was den Teilnehmern besonders imponierte, war der Versuch von Lins, Neutralität und Objektivität zu wahren. Im Gegensatz zu den aktuellen Wahlkampfveranstaltungen, stellte er seine Sichtweise als CDU-Politiker und Fraktionsmitglied der EVP nicht in den Vordergrund.

In dem aus der Nähe von Ravensburg stammenden Norbert Lins, der in Brüssel Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ist, konnten die jungen Menschen einen Gesprächspartner finden, der mit deren Lebenswelt vertraut ist. So fand sich schnell eine Ebene des neugierigen und offenen Gedankenaustauschs. Zu Allem bekamen die Fragenden seine persönliche Meinung, aber auch vom Spannungsfeld zwischen nationaler Verantwortung und den Interessen und Möglichkeiten des Europäischen Parlaments zu hören.

Neben eher banalen Fragen, etwa welches Auto er fahre oder wie er denn nach Brüssel komme oder welches Einkommen er habe, standen insbesondere Themen der regionalen Entwicklung, wie aktuelle Firmeninsolvenzen oder dem wichtigen Thema des öffentlichen Nahverkehrs im Fokus. Laura (22) erzählt etwa von dem Umstand, dass ihr Wohnort Ödenahlen zwar eine Bushaltestelle hat, dort aber noch nie ein Bus gehalten habe.

Ob zu seinem persönlichen Weg in die Politik oder auch in den Stellungnahmen zu den Fragen, immer wieder rief er dazu auf, sich erst einmal offen den Themen zu stellen und die Antworten aller politischen Parteien anzuhören, dann abzuwägen und sich erst dann eine eigene Meinung zu bilden. Für die Schüler war dieses Treffen ohne Frage eine Bereicherung der eigenen Erfahrungen und eine gute Möglichkeit, sich der politischen Bühne zu nähern.