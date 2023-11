Matthias-Erzberger-Schule verabschiedet Studierende

Die Aula der Matthias-Erzberger-Schule war am Freitag, den 10.11.2023, Schauplatz einer bewegenden Abschlussfeier. Stolze Absolventinnen und Absolventen versammelten sich, um ihre Zeugnisse und Urkunden in Empfang zu nehmen und einen wichtigen Lebensabschnitt gebührend zu feiern. Die Feier begann mit einer herzlichen Begrüßung durch den stellvertretenden Schulleiter Mathias Nölting, als Vertretung der Leiterin des Fernstudienzentrum und Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen, der die Leistung der Studierenden hervorhob. Der Bachelor für Sozialpädagogik und Management ist ein Meilenstein, der den erfolgreichen Abschluss eines anspruchsvollen Studiums markiert.

Der Höhepunkt des Abends war die Übergabe der Zeugnisse und Urkunden. Die zwei Besten wurden mit einem Blumenstrauß geehrt. Strahlende Gesichter stolzer Eltern und Familienmitglieder und begeisterte Applausbekundungen begleiteten jeden einzelnen Absolventen auf die Bühne. Der Moment war geprägt von Glück, Stolz und einer gewissen Wehmut, da der Abschluss nach einer intensiven Zeit auch Abschied bedeutete.

Nach der Übergabe folgte eine inspirierende Rede der stellvertretenden FSZ-Leitung, Frau Michaela Baur (Abteilungsleiterin Sozialpädagogik) die den Absolventinnen und Absolventen für ihren Einsatz und ihre Hingabe gratulierten. Sie betonte auch die Verantwortung, die mit dem Abschluss einhergeht. Die Studierenden erhielten neben Fachkenntnissen auch Werkzeuge, um aktiv und verantwortungsbewusst in der Gesellschaft zu agieren. Die Studienbetreuungen richteten ihre Worte an die Studierenden, indem sie Erinnerungen an die gemeinsamen Herausforderungen und Erfolge teilten. Dabei wurde betont, dass die Verbindung zwischen beiden weit über den Abschluss hinausgeht und ein Netzwerk für die Zukunft darstellt.

Die Feier fand einen feierlichen Abschluss mit Umtrunk. Hier hatten die Absolventinnen und Absolventen die Gelegenheit, mit ihren Dozenten und Dozentinnen, der Studienbetreuung und ihren Familien auf das Erreichte anzustoßen und sich über zukünftige Pläne auszutauschen.

Die Bachelorfeier war nicht nur ein Abschluss, sondern ein Fest des Zusammenhalts, der Gemeinschaft und der individuellen Erfolge. Die Studierenden verlassen die Hochschule nicht nur mit einem Abschluss, sondern auch mit Erinnerungen und einem Netzwerk, das sie auf ihrem weiteren Weg begleiten wird.