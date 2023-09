Zwei Radlerinnen bei Sturz verletzt

Zwei Fahrerinnen sind am Sonntag verletzt worden, als sie sich bei Heggbach streiften und mit ihren E–Bikes stürzten. Das berichtet die Polizei.

Gegen 13.28 Uhr fuhr eine 59–Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg parallel zur L 280 von Maselheim in Richtung Heggbach. Zeitgleich befuhr eine 66–Jährige, ebenfalls mit einem Pedelec, den Radweg in entgegengesetzter Richtung. Als die Frauen auf gleicher Höhe waren, streiften sie sich. Dabei kamen beide zu Fall. Die 66–jährige Radfahrerin zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die 59–Jährige wurde leicht verletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Der Schaden an den Pedelecs wird von der Polizei auf insgesamt über 2000 Euro geschätzt.