Maselheim

Wegen missachteter Vorfahrt: Unfall zwischen Äpfingen und Schemmerhofen

Maselheim / Lesedauer: 1 min

Bei dem Unfall an der Kreuzung sind drei Menschen verletzt worden. (Foto: DRK )

An der Kreuzung in Richtung Schemmerhofen der L 267 kam es am frühen Dienstagabend zu einem Unfall. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, die Straße zeitweise gesperrt.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 18:01 Von: Maike Daub