Umstritten: Unternehmen will Mobilfunkmast auf Kreuzberg bei Äpfingen bauen

Lange ist es still gewesen um die Funkmastpläne für den Äpfinger Kreuzberg. Nun liegt ein neuer Bauantrag vor. Das berichtete Bürgermeister Marc Hoffmann im Gemeinderat. Das ist der Stand und so geht es weiter.

Die Telekom hatte vor fünf Jahren den Äpfinger Kreuzberg als Mobilfunkstandort in den Blick genommen. 2019 reichte sie einen Bauantrag ein. In der Bevölkerung war das Vorhaben umstritten. In Äpfingen und Sulmingen gründete sich eine Interessengemeinschaft, die forderte, die Telekom solle einen anderen Standort auswählen.

Telekomprojekt wechselte zu Telefónica

Der Gemeinderat erteilte im Sommer 2019 mehrheitlich das Einvernehmen zum Baugesuch, danach wurde es still um die Pläne. Die Telekom zog im Dezember 2021 ihren Bauantrag zurück.

Hintergrund waren die Verhandlungen der drei großen Netzbetreiber über die Schließung von weißen Flecken. Die Zuständigkeit für den weißen Flecken in Äpfingen wechselte zu Telefónica. Selbst bauen wird das Unternehmen den Funkmast nicht. Das übernimmt ein auf Mobilfunkmaste spezialisiertes Unternehmen, das laut Bürgermeister Hoffmann nun im Rathaus den Bauantrag eingereicht hat.

Mastgröße und Standort

Der Antrag sei am 20. November eingegangen, sagte Hauptamtsleiter Lukas Ritzler auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Grundsätzlich entsprächen der Standort sowie die Mastgröße von circa 30 Metern dem bereits 2019 bekannten Vorhaben, berichtete er.

So geht es weiter

Der Bauantrag werde umgehend an die Genehmigungsbehörde, das Landratsamt Biberach, weitergeleitet, so Ritzler weiter. Diese prüfe ihn auf Vollständigkeit. Sobald die Gemeinde die Vollständigkeitsmeldung des Landratsamts erhalten habe, würden die Angrenzer benachrichtigt.

Voraussichtlich im Januar kommt laut Bürgermeister Hoffmann der Bauantrag auf die Tagesordnung des Gemeinde- und Ortschaftsrats. Diese Gremien müssen über das gemeindliche Einvernehmen abstimmen. Parallel prüfe das Landratsamt die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens und entscheide dann, so Ritzler.