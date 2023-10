Sieben Schulleiterstellen im Landkreis Biberach sind nicht besetzt

Sieben Schulen im Landkreis Biberach sind zurzeit ohne Schulleiter, darunter die Grundschule Maselheim-Äpfingen und die Ummendorfer Umlachtalschule. So sieht es mit Bewerbungen auf die Rektorenposten aus. Das ist die Situation bei den Konrektorenstellen. Und diese Gründe für die Problematik nennt die Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Nicht nur Lehrer sind für Schulen im ländlichen Raum schwer zu finden. „In den eher ländlich geprägten Räumen zeigt sich die zunehmend schwierigere Versorgung der Schulen mit Lehrerinnen und Lehrern auch bei der Besetzung der Schulleitungen“, schildert Pressesprecher Matthias Aßfalg die Erfahrungen des Regierungspräsidiums Tübingen (RP).

Keine Bewerbungen

Sieben unbesetzte Schulleiterstellen gibt es laut RP zurzeit im Landkreis Biberach. Dazu zählt auch das Rektorat der Grundschule Maselheim-Äpfingen. Die Schule mit ihren insgesamt 140 Schülerinnen und Schülern wird kommissarisch geleitet.

Die Rektorenstelle ist seit circa elf Monaten vakant. „Sie wurde zuletzt im Februar in ,Kultus und Unterricht’ ausgeschrieben“, so Aßfalg. „Derzeit liegt keine Bewerbung vor.“

Diese Rektorenstellen sind vakant

Sechs weitere Schulen im Landkreis sind ebenfalls ohne Rektoren: die Umlachtalschule Ummendorf, die Rottumtalschule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Ochsenhausen, die Grundschule Oggelshausen und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Lernen Bad Buchau. Bewerbungen gingen laut Aßfalg auf die vakanten Stellen an der Realschule Erolzheim und an der Geschwister-Scholl-Realschule Riedlingen ein. Dort seien Besetzungsverfahren terminiert.

„Bei den Schulen mit unbesetzten Schulleiterstellen läuft die Ausschreibung weiter, beziehungsweise wird eine neue oder erneute Ausschreibung vorbereitet“, sagt der Pressesprecher. An allen diesen Schulen könne ein reibungsloser Ablauf durch eine kommissarische Schulleitung gewährleistet werden. Diese werde vom Staatlichen Schulamt Biberach begleitet und unterstützt.

Acht Konrektorenstellen nicht besetzt

Nicht nur bei den Schulleiter-, auch bei den Konrektorenstellen gibt es zurzeit Vakanzen. Keine stellvertretenden Schulleiter haben nach Angaben des Staatlichen Schulamts Biberach momentan die Grundschulen Maselheim-Äpfingen, Erolzheim, Achstetten, Untersulmetingen, Burgrieden, die Abt-Ulrich-Blank-Grundschule Uttenweiler, die Realschule Ochsenhausen und die Rottumtalschule SBBZ Ochsenhausen.

Wie die Rektoren- werden auch die Stellvertreterstellen landesweit im Amtsblatt „Kultus und Unterricht“ ausgeschrieben. „Die Besetzung der vor einigen Jahren neu geschaffenen Konrektorate an kleinen Grundschulen und kleinen SBBZ ist schwierig, da es dort diese Stellen bislang nicht gab“, sagt der Leiter des Staatlichen Schulamts Biberach Achim Schwarz.

Diese Ursache sieht die Gewerkschaft GEW

Es liege nicht an den Schülern, den Kollegien oder am Gehalt, dass es so schwierig sei, Schulleiterstellen zu besetzen, sagt die Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW, Heidrun Drews. Der Grund sei, dass auf den Schulleitern viele Verwaltungsaufgaben lasteten. „Es ist einfach Wahnsinn, wie viele Daten sie erheben müssen.“

Das reiche von Daten für die Qualitätsoffensive bis zur Schwimmfähigkeitserhebung. Ausstattungsanträge, die Suche nach Ganztagspersonal wie Übungsleitern für Nachmittagsangebote, nennt sie weitere Beispiele für Verwaltungsaufgaben. Die Spendersuche für Projekte koordinieren, Eltern helfen, Teilhabeanträge auszufüllen, damit die Kinder mit ins Schullandheim können, und, und, und, die Liste sei lang, sagt die GEW-Kreisvorsitzende.

An kleinen Schulen bleibe das Sekretariat an manchen Wochentagen unbesetzt. „Dann geht der Rektor halt selbst ans Telefon.“ Die angespannte Personalsituation macht den Schulleitern zudem zu schaffen. Wenn an einer kleinen Schule auf dem Land morgens ein Lehrer krank sei, dann übernehme der Rektor die Klasse. Die Verwaltungsaufgaben erledige er am Abend. „Ich ziehe meinen Hut vor allen, die gerade die Arbeit der Schulleiterin oder des Schulleiters machen“, sagt Heidrun Drews.

Südtirol macht es anders

Diesen übergroßen Anteil an Verwaltungsaufgaben erlebten die Rektoren als sehr belastend, erzählt sie. Die pädagogische Arbeit, wegen der sie den Lehrerberuf einmal ergriffen hätten, komme viel zu kurz. Dabei ließen sich die Aufgaben auch anders organisieren, ist sich Heidrun Drews sicher. „In Südtirol wurden kleine Dorfschulen zu Verbünden zusammengeschlossen, die einen gemeinsamen Verwaltungsfachmann haben.“