Die Firma Röhm Kies hat im zweiten Bauabschnitt der „Riedhaldenäcker“ bisher Kies im Trockenabbau gewonnen. Weil sich die Kiesvorkommen dort als erheblich geringer als gedacht erwiesen, soll nun auf einer Teilfläche nass abgebaut werden. Röhm Kies hat deshalb eine Plangenehmigung beantragt. Im Gemeinderat wurde das Vorhaben vorgestellt samt einem Ausblick auf die Rekultivierung der gesamten „Riedhaldenäcker“.

Nassabbau auf 5,34 Hektar

Die Kiesvorkommen in den Trockenabbaubereichen des zweiten Bauabschnitts seien bereits Ende Juni 2023 ausgeschöpft, heißt es in der Sitzungsvorlage. Zur „Sicherung des fortlaufenden Abbaus und damit auch zum Erhalt der Arbeitsplätze“ stellte das Unternehmen deshalb einen Genehmigungsantrag. Man brauche diese Nassauskiesung „relativ dringend“, erläuterte Röhm–Geschäftsführer Wolfgang Engler.

Die Nassauskiesung erfolgt auf einer Fläche von 5,34 Hektar. 492.000 Kubikmeter Kies sollen laut Ingenieur Alexander Semler von LARS consult dort gewonnen werden.

Das sagt der Hauptamtsleiter zur Wasserversorgung

Die Wasserversorgung Äpfingen sei von dem Vorhaben nicht betroffen, berichtete Hauptamtsleiter Lukas Ritzler. Das gelte auch für die Baltringer Wasserversorgung.

See mit Flachwasserzone

Der Nasskiesabbau auf den 5,34 Hektar soll nach Angaben von Semler elf Monate dauern. Danach erfolgt die Renaturierung. Vorgesehen ist, im westlichen Bereich eine landwirtschaftliche Fläche herzustellen.

Im östlichen Bereich wird ein Baggersee mit Flachwasserzone angelegt. Ziel sei ein ökologisch hochwertiges Ufer, so Semler.

Am Ende drei Baggerseen

Dieser Baggersee wird einer von dreien in den „Riedhaldenäckern“. Der Erste befindet sich im ersten Bauabschnitt. Dort ist die Rekultivierung laut Semler weitestgehend abgeschlossen.

Der dritte Baggersee entsteht im künftigen dritten Bauabschnitt. In 15 Jahren werden nach Angaben des Ingenieurs alle drei Seen fertig sein.

Darum sind es drei statt nur ein See

Der Rekultivierungsplan von 1976 hatte nur einen einzigen großen See vorgesehen. Dass es nun drei werden, hat mit neueren Erkenntnissen zum Grundwasser zu tun. Hydrologische Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Fließrichtung anders sei, berichtete Semler. Sie verläuft von Süd nach Nord und damit um 90 Grad gedreht im Vergleich zur Einschätzung aus den 1970er–Jahren.

Ein so langer See in Grundwasserfließrichtung würde irgendwann überlaufen, erläuterte der Ingenieur. Man bräuchte einen Damm. Deshalb lege man statt eines einzigen Baggersees eine Kaskade von drei Seen an.

Gemeinderat hakt beim Herrschaftsholz nach

Aus dem Gemeinderat gab es eine Reihe von Fragen. Gemeinderat Wolfgang Dürrenberger hakte nach, ob das Vorhaben etwas an den Abbauplänen im Herrschaftsholz ändert. „Das Herrschaftsholz wird trotzdem nötig sein“, sagte Engler.

Für die Versorgung der Region mit Kies brauche man es dringend. Auf dem Markt sei „die Hölle los“. Allein mit Recycling lasse sich der Bedarf nicht decken. Eine Zeit lang werde es parallel Abbau hier und im Herrschaftsholz geben.

Dürrenberger erkundigte sich zudem nach dem Radius des Absatzmarkts. Oft höre man den Vorwurf an oberschwäbische Unternehmen, dass Kies in die Schweiz und Österreich exportiert werde, sagte er.

„Wir verkaufen regional“, antwortete Engler. Zwei, drei Lastwagen aus Österreich seien dagewesen, aber sonst verkaufe man regional. Hochwertige Splitte gingen ein paar Kilometer weiter, aber weder ins Ausland, noch in ein anderes Bundesland.

Werden die Seen öffentlich zugänglich?

Ob die Seen für die Öffentlichkeit zugänglich werden, lautete eine weitere Frage. „Solange der Abbau läuft, wäre es zu gefährlich“, sagte Engler.

„Warum wird da nicht gekehrt? Ortschaftsrat Christian Denz

Für die Zukunft spreche aus seiner Sicht nichts gegen eine „gemeinsame Geschichte vom Grundsatz her“. Darüber könne man sicher reden.

Was die Räte noch wissen wollten

Was passiert, wenn bei Hochwasser der Saubach in den See fließt und das Bachbett sich dauerhaft verlagert?, lautete eine weitere Frage. Man könne nicht Röhm dafür verantwortlich machen, wenn der Saubach sein Bett verlege, sagte Semler. Natürlich müsste der alte Zustand wieder hergestellt werden, aber das sei nichts, was jetzt in den Antragsunterlagen stehe. Das müsste das Wasserwirtschaftsamt dann fordern.

Ortschaftsrat Christian Denz beklagte, dass Kieslaster die Straße Richtung Schemmerhofen verschmutzten. „Warum wird da nicht gekehrt?“, wollte er wissen. Engler betonte, Ende 2022 habe man eine Reifenwaschanlage installiert, durch die die Laster müssten, wenn sie von der Deponie kommen. „Wir werden Augenmerk darauf legen“, sagte er.

Der Beschluss

Der Gemeinderat und der Ortschaftsrat stellten schließlich bei je einer Enthaltung das gemeindliche Einvernehmen zur Plangenehmigung her.