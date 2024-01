Schwerer Verkehrsunfall

62-jähriger Autofahrer verunglückt tödlich bei Maselheim

Ulm / Lesedauer: 1 min

ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Der Mann fuhr am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße von Wennedech in Richtung Ellmannsweiler. Was dann passierte.