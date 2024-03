24-Jähriger will mit Falschgeld bezahlen

Am Abend stellten Verantwortliche einer Veranstaltung in einer Kasse Falschgeld fest. Gegen 20.10 Uhr beobachtete dann ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, wie ein 24-Jähriger mit einem falschen 100-Euro-Schein bezahlen wollte. Deshalb hielt er den Verdächtigen fest und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den jungen Mann, der über zwei Promille intus hatte, zu weiteren Ermittlungen mit auf ein Polizeirevier. In erwartet nun eine Anzeige.