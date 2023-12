Kontrolle über Fahrzeug verloren

Auf schneeglatter Fahrbahn auf der B 30 hat ein 44-jähriger Autofahrer am Freitagvormittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilt, war der 44-Jährige mit einem Audi in Richtung Ulm unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Biberach-Nord und Laupheim-Süd fuhr er auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell, erlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanke. Dort wurde der Audi abgewiesen und stieß mit einem Lastwagen zusammen, der in die gleiche Richtung fuhr. Verletzt wurde niemand. Der Audi war Schrott und musste abgeschleppt werden.