Lange war es still um das Projekt der Firma „Kies und Sand Maselheim“ im Äpfinger Herrschaftsholz Kies abzubauen. Nun hat sich etwas getan: Im November hat das Landratsamt die Genehmigung für den Abbau erteilt. Gegen die Pläne, auf der 45 Hektar großen Fläche im Wald Kies abzubauen, hatte sich immer wieder Widerstand formiert.

Viele Jahre hat es gedauert, bis das Landratsamt am 15. November die bau- und naturschutzrechtliche Genehmigung für den Kiesabbau erteilt hat. Schon 2016 hatte das Verfahren begonnen. Für den verantwortlichen Projektleiter Bertram Lelanz ist das nun ein „Meilenstein“, sagt er.

Besonderes Projekt auch für das Landratsamt

Die „außergewöhnliche Länge“ des Verfahrens hatte verschiedene Gründe. Zunächst einmal die Pandemie, die genau in die Phase fiel, als die öffentliche Beteiligung stattfinden sollte. „Das hat uns nicht gerade in die Karten gespielt“, so Lelanz.

Aber auch die bloße Größe des Projekts hat nach sich gezogen, das viel Zeit nötig war. „Das war für uns auch eine riesige Hausnummer“; sagt Hubert Baur, Amtsleiter für Bauen und Naturschutz beim Landratsamt Biberach. „So eine große Genehmigung am Stück haben wir auch noch nie erteilt.“ Außerdem seien sie sehr sorgfältig in der Bearbeitung gewesen. „Wir haben selten ein Vorhaben so durchleuchtet“, so Baur.

Das passiert noch, bevor der Kiesabbau startet

Das sei, trotz des langen Verfahrens, auch im Sinne der Firma, betont Bertram Lelanz. „So eine Genehmigung muss eine hohe Rechtssicherheit haben“, sagt er. Noch seien sie aber in einer „Frist der Unsicherheit“, denn bis 4. Januar können noch einmal begründete Widersprüche gegen die Genehmigung eingereicht werden.

Das 45 Hektar große Abbaugebiet befindet sich im Herrschaftsholz südlich von Äpfingen. (Foto: Maps4News / Michelle Barbic )

Bevor mit dem Kiesabbau begonnen werden kann, muss aber noch einiges passieren. Auch das legt die Genehmigung fest. Bevor eine Baufreigabe erteilt wird, muss die Firma Kies und Sand Maselheim, hinter der die Kieswerke Dünkel aus Schemmerhofen und Röhm Kies aus Äpfingen stehen, vor allem noch die nötigen Verkehrswege schaffen.

So muss etwa auf der L 267 ein Linksabbiegestreifen entstehen, der Bahnübergang der Öchsle-Bahn verstärkt werden, und ein Radweg gebaut werden. Mit diesen Maßnahmen hofft Bertram Lelanz spätestens im März beginnen zu können, die nötigen Vorbereitungen dafür seien längst getroffen.

So geht es mit der Waldfläche jetzt weiter

„Wenn jetzt alles gut läuft“, könnte allerdings im zweiten Halbjahr 2024 mit dem Kiesabbau im Herrschaftsholz begonnen werden, vermutet Lelanz. Der soll in den nächsten 30 Jahren in sieben Abschnitten passieren. Eine Baufreigabe für den jeweils nächsten Abschnitt erhält die Firma dabei nur, wenn der vorige wieder aufgeforstet und rekultiviert wurde. Auch das legt die Genehmigung vom Landratsamt fest.

„Letztendlich soll in 30 bis 40 Jahren dort wieder ein Wald sein“, erklärt Hubert Baur von der Naturschutzbehörde. Und der solle dann ein Mischwald werden, der eine höhere Güte habe, als der aktuelle Wald, in dem vor allem viele Fichten stehen. „Klar, der Wald fällt erst mal weg“, sagt auch der zuständige Sachbearbeiter Philipp Häring, „aber am Ende wird sogar ein besserer Wald erzeugt.“

Gegner befürchten, Abbau könnte nur der Beginn sein

Die Gegner des Projekts sehen das anders und gründeten die Bürgerinitiative „Schutzgemeinschaft Herrschaftsholz“. Mit regelmäßigen Mahnwachen und einem Brief an Ministerpräsident Kretschmann versuchten sie, auf das Projekt aufmerksam zu machen und es zu stoppen.

Der Vorsitzende Rainer Schaaf nannte es dabei eine „Bankrotterklärung an den Tier- und Umweltschutz“ und deutete in der Vergangenheit bereits an, dass er notfalls auch bereit sei, vor das Verfassungsgericht zu ziehen, um den Kiesabbau zu verhindern. Für eine aktuelle Stellungnahme konnte die „Schwäbische Zeitung“ ihn vor Redaktionsschluss trotz mehrfacher Versuche nicht erreichen.

Landratsamt und Firma versuchen zu beruhigen

Gerade die natur- und artenschutzrechtlichen Bedenken in die Genehmigung einzuarbeiten, sei nicht einfach gewesen, schildert Amtsleiter Hubert Baur. „Dass sich jeder irgendwo wiederfindet ist natürlich schwierig“, gibt er zu, „aber wir haben alles erfasst und eingearbeitet.“

Die Sorge, dass das Trinkwasser in Äpfingen durch den Abbau beeinträchtigt werden könnte, nimmt Bertram Lelanz nach zwei Gutachten, sowohl durch die Firma als auch durch die Gemeinde Maselheim, ebenfalls erneut. „Ein Eingriff ins Grundwasser findet nicht statt“, betont er.