Besonders Mütter, die gerade ihr erstes Kind bekommen haben, haben oft viele Fragen. Eine gute Ansprechpartnerin dafür ist in der Regel die Hebamme. Das Problem: Die haben heutzutage nicht mehr viel Zeit, wenn man denn überhaupt eine findet.

Hebamme sein ist Berufung und letztendlich ein wunderschöner Beruf. Julia Link

Im Landkreis Biberach sollen seit diesem Monat zwei neue Treffs mit Hebammenbegleitung bei genau diesem Problem helfen. In den Familienzentren in Äpfingen und Ochsenhausen ist jeweils ein Mal die Woche eine Hebamme vor Ort, um solche Fragen zu beantworten und Raum für Austausch auch zwischen den Eltern zu bieten.

Auch in Tannheim ist eigentlich ein Treffen geplant, dort sucht das Landratsamt jedoch noch nach einer Hebamme.

Schlechte Bedingungen für Hebammenjob

In Maselheim findet der Treff immer Freitagvormittags, zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr in der Mensa des Kindergartens statt. Dort ist genug Platz und einen zweiten Raum für mögliche Einzelgespräche gibt es auch. Begleiten werden den Treff hier Julia Link und Steffi Ströbele.

Beide arbeiten schon lange als Hebammen im Raum Biberach. „Hebamme sein ist Berufung und letztendlich ein wunderschöner Beruf“, sagt Julia Link.

Dennoch arbeiten sie und Ströbele beide nicht in Vollzeit als freiberufliche Hebammen, sondern haben nebenher feste Anstellungen. Der Grund: Wenig Unterstützung, viel Bürokratie und eine zu niedrige Vergütung. Seit 2017 sind die Gebühren für die Leistungen der Hebammen nicht mehr angepasst worden. „Wir haben am Ende einen 24/7-Job und da stimmen die Rahmenbedingungen nicht“, sagt Link klar.

Schlechte Datenlage macht Übersicht schwer

Tatsächlich arbeiten viele Hebammen ähnlich wie die beiden nicht in Vollzeit oder bieten nur bestimmte Arten der Betreuung an. Das Problem: Die Infos dazu, wie viele Kapazitäten es in einer Gegend noch gibt, gibt es nirgendwo gesammelt, sagt Nicole Herbrig.

Unser Gefühl ist definitiv: Der Mangel ist da. Nicole Herbrig

Sie ist Vorsitzende der Kreisgruppe Biberach im Hebammenlandesverband. Auf ihrer Liste stehen für den Landkreis aktuell 38 aktiv arbeitende Kolleginnen, aber die Mitgliedschaft ist freiwillig und in welchem Umfang diese Kolleginnen arbeiten, wisse niemand.

Hebammenmangel vor allem in der Stadt spürbar

Fakt sei, dass sie und ihre Kolleginnen Frauen häufig absagen müssen, ihre Kapazitäten seien ausgelastet. „Das ist frustrierend für die Frauen und für uns“, sagt Herbrig.

„Es gibt keine Zahlen dazu“, sagt sie. „Unser Gefühl ist definitiv: Der Mangel ist da, vor allem auch bei Frauen aus dem sozial schwachen Umfeld und bei Frauen mit Migrationshintergrund.“

Das treffe vor allem das Stadtgebiet Biberach, sagt Herbrig, wo es nur vier freiberufliche Hebammen gebe, die in der Stadt nicht einmal eigene Räume für Kurse hätten. Raummieten seien oft zu teuer im Vergleich zu dem niedrigen Bruttosatz von gerade einmal 7,90 Euro pro Teilnehmerin pro Stunde, erklärt Herbrig.

Hebamme finden immer schwerer

Das Landratsamt bestätigt die Erfahrungen der Hebammen. „Immer mehr Frauen melden an das Landratsamt zurück, dass sie keine Hebamme für die Vor- und Nachsorge finden können“, erklärt Pressesprecher Philipp Friedel auf Nachfrage.

„Die meisten Hebammen sind viele Monate im Voraus ausgebucht, Schwangere müssen schon kurz nach dem positivem Schwangerschaftstest zig Hebammen abtelefonieren, um eine Versorgung zu sichern.“ Die neuen offenen Treffs sollen da Abhilfe schaffen.

Viele Themen möglich

Die Idee dazu entstand aus einem Arbeitskreis gemeinsam mit den Hebammen. Personalkosten und Material finanziert die Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ sowie der Landkreis Biberach, die Familienzentren stellen die Räumlichkeiten. Fragen können hier gebündelt, niederschwellig und für die Familien kostenlos beantwortet werden.

Das ist ein dickeres politisches Brett, das da zu bohren ist. Nicole Herbrig

Das Angebot richtet sich an Schwangere und Eltern von Kindern bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres. Ströbele und Link rechnen mit vielen Themen, von Fragen zum Stillen übers Schlafen bis hin zur richtigen Nagelpflege. Was besprochen wird, bestimmen die Eltern.

Hebammentreff kann Probleme nicht lösen

Dass das reicht, um den Hebammenmangel aufzufangen, glaubt Nicole Herbrig nicht. „Das ist ein dickeres politisches Brett, das da zu bohren ist“, sagt sie. Die Treffs könnten aber sicherlich gerade den Familien helfen, die aus der Wochenbettbetreuung schon raus sind, bei denen sich aber viele Fragen noch neu auftun.

Auch, wenn die eigene Hebamme im Urlaub ist und keine Vertretung da ist, könnte der Treff ein Ansprechpartner sein, finden auch Ströbele und Link. „Wir müssen das jetzt zum Laufen bringen“, sagt Link.