In Maselheim werden regionale Obstbäume gepflanzt

Wer in der Gemeinde Maselheim baut, verpflichtet sich mit dem Kaufvertrag, einen Baum zu pflanzen. Auf Empfehlung des Landratsamtes Biberach hat die Gemeinde eine Sammelbestellung mit einer fachlichen Anleitung organisiert. Dies teilt der Artbeitskreis (AK) Insektenfreundliche Gemeinde mit. Die Gemeinde, vertreten durch Bürgermeister Marc Hoffmann, der Arbeitskreis insektenfreundliche Gemeinde und der Verschönerungsverein Maselheim haben dies nun gemeinsam geplant und organisiert. Wolfgang Dürrenberger, Sprecher des AK, nahm die Sammelbestellungen entgegen und Edgar Mayer, Vorsitzender des Verschönerungsvereins, gab fachkundige Pflanzanleitungen. So wurden kürzlich, unterstützt durch weitere Vereinsmitglieder, 26 Bäume an die Bauwilligen verteilt. Besonders beliebt waren bei der Bestellung die Sorten Jakob Fischer, Roter Boskop und die Ulmer Butterbirne. Die Bäume sollen die Menschen beim Anblick und beim Ernten erfreuen und bewusst machen, wie alles in unserer schönen Welt irgendwie miteinander vernetzt ist ‐ vom größten Baum bis hin zum kleinsten Insekt. Und bei den Insekten fängt es an. Wer insektenfreundlich handeln will, pflanzt einen heimischen Obstbaum.