Hidden Champion: Strike für Bowling–Hersteller aus der Region

Freitagabend, der Geruch nach geliehenen Lederschuhen, Rockabilly aus versteckten Lautsprechern, süße Cola und fettige Pommes, während man mit Freunden versucht, die Pins am anderen Ende der Bahn umzuwerfen: So oder so ähnlich kennt man Bowling aus vielen Filmen oder hat es vielleicht auch selbst schon erlebt.

Die passenden Bowlingbahnen dafür produziert die Firma Funk in Maselheim. Seit kurzem ist deren Seilmaschine, um die Pins wieder aufzustellen, vom amerikanischen Bowling–Verband auch für Wettkämpfe zugelassen — als einzige von einer europäischen Firma.

„Das kommt von hier?“

Funk ist ein Familienbetrieb in dritter Generation. 1964 hat der damals erst 22–jährige Karl Funk seinen Job bei Vollmer aufgegeben, um sich als Hersteller von Kegelbahnen selbstständig zu machen. Seitdem ist das Unternehmen gewachsen, auch durch Zukäufe etwa der Firma Spellmann bei Hannover, und beschäftigt heute rund 80 Mitarbeiter in Deutschland, aber auch an neuen Niederlassungen in den USA und Japan.

Alexander Funk (links) ist nach Karl-Heinz Funk (Mitte) und Karl Funk (rechts, Gründer) die dritte Generation im Unternehmen. (Foto: Funk Bowling )

Weltweit seien sicherlich 50.000 Kegel– und Bowlingbahnen von Funk verbaut, vermutet Alexander Funk, Enkel des Firmengründers. „Es gibt ja in jedem Dorf eine Kegelbahn.“

Kegeln kein reiner Alt–Männer–Sport

Dabei muss das Kegeln, im Vergleich zum Bowling, jedoch oft gegen ein verstaubtes Image ankämpfen. Das Bild von muffigen Kellerbahnen, an denen sich nur alte Leute zum Trinken treffen würden, sei jedoch falsch, ist Alexander Funk überzeugt. Auch Kegeln — bei dem klassischerweise neun Kegel umgeworfen werden müssen — sei immer noch gefragt, denn es biete mehr Spielmöglichkeiten als Bowling — bei dem zehn Pins umfallen müssen.

Mit sogenannten „Duckpin“-Bahnen soll Bowling im kleinen Stil auch in Bars ankommen, wie etwa Dartboards. (Foto: Funk Bowling )

Während Seil–Maschinen im Kegeln aber üblich sind, setzte man im Bowling bisher meist auf frei fallende Kegel. Die müssten mit einer komplizierteren Maschine wieder aufgestellt werden, die mehr Strom verbrauche und kosten– und wartungsintensiver sei als der „Seil–Pinsetter“, erklärt Alexander Funk.

Unternehmen agiert weltweit

Die Zertifizierung durch den amerikanischen Verband, dass ihre Seil–Maschine vergleichbar ist mit frei fallenden Kegeln und demnach auch in Wettkämpfen zum Einsatz kommen darf, sei nun wegweisend. Denn Seil–Pinsetter würden auch im Bowling aufgrund der gestiegenen Energiekosten und des Personalmangels weltweit in immer mehr Bahnen verbaut.

Diese noch unfertigen Systeme sorgen irgendwann einmal dafür, dass die Bowlingkugel zurück zum Spieler kommt. (Foto: Maike Daub )

Bei Funk kommt dabei die gesamte Bahn aus eigener Produktion — von der Lauffläche, über den Pinsetter, bis hin zur Kugelablage oder den aufklappbaren Banden am Rand. Drei Montagetrupps seien weltweit unterwegs, um die Bahnen vor Ort zusammenzusetzen. Jede Bahn werde an die Bedürfnisse des Kunden angepasst. „Von der Villa am Züricher See, die wir mit zwei Bowlingbahnen ausstatten, bis hin zur Legobahn im Themenpark“, sagt Alexander Funk.

Fachkräftemangel auch bei Kegelbahnen

Trotzdem hätte er noch nie darüber nachgedacht, mit der Firma aus Maselheim wegzugehen, sagt der 28–Jährige. Dabei seien die Leute immer erstaunt, oft höre er die Frage: „Das kommt von hier?“ Die einzige Herausforderung, die er durch den Standort habe, sei die Suche nach Fachkräften.

Weil bei ihnen alles aus einer Hand käme, würden sie in fast jedem Bereich neue Leute suchen: Von Monteuren für Holz oder Elektro, über Maschinenbauer, Schreiner, Schlosser und Mechatroniker, bis hin zu Mitarbeitern für die Verwaltung.

Das können amerikanische Firmen noch lernen

Ihre Konkurrenten, die ebenfalls die begehrte Zertifizierung des Bowling–Verbandes erhalten haben, seien teilweise zehn Mal so groß wie der Familienbetrieb aus Maselheim. So viel Erfahrung mit dem Seil–Pinsetter wie Funk könnten sie jedoch nicht bieten. „In den USA glauben manche wirklich, dass sei eine neue Technologie.“ Dabei gibt es die Technologie in Maselheim schon seit den 1960er Jahren.