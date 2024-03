Ein langes Genehmigungsverfahren ist beendet: Die bau- und naturschutzrechtliche Genehmigung für den Kiesabbau im Herrschaftsholz besitzt nun Bestandskraft.

Die Firma Kies und Sand Maselheim will auf rund 44 Hektar im Äpfinger Herrschaftsholz Kies abbauen. Das Vorhaben, gegen das sich Widerstand formiert hatte, soll in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden und sich auf einen Zeitraum von 30 Jahren erstrecken.

Genehmigungsverfahren dauerte mehrere Jahre

Das Genehmigungsverfahren für den Kiesabbau im Wald war aufwendig. Durch die Pandemie kam es Verzögerungen, so dass das Verfahren am Ende mehrere Jahre dauerte. Am 15. November vergangenen Jahres erteilte das Landratsamt dann die bau- und naturschutzrechtliche Genehmigung.

Gegen diese ging ein Widerspruch ein (SZ berichtete). Das zuständige Regierungspräsidium Tübingen (RP) wies diesen am 14. Februar zurück. Am 19. März lief laut RP-Pressestelle die Frist ab, innerhalb der noch Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen hätte eingereicht werden können.

Das ist nicht geschehen. Der Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Sigmaringen teilte am Dienstag auf Anfrage mit: „Ein Verfahren, das eine Genehmigung im Hinblick auf den Kiesabbau im Herrschaftsholz Äpfingen, Maselheim, Landkreis Biberach, zum Gegenstand hat, ist (Stand heute) beim Verwaltungsgericht Sigmaringen nicht anhängig.“

Da die Klagefrist ungenutzt verstrichen ist, ist die Genehmigung nun bestandskräftig.

Die Arbeiten im Herrschaftsholz haben bereits im Februar begonnen. Weil der Widerspruch aufschiebend wirkte, hatte die Firma Kies und Sand Maselheim beim Landratsamt „die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Genehmigung“ beantragt. Am 13. Februar gab die Behörde diesem Antrag statt. Im Herrschaftsholz erfolgten daraufhin Rodungsarbeiten auf zwei Bauabschnitten.

Diese Arbeiten erfolgen vor dem Kiesabbau

Nach der Rodung startet der Kiesabbau nicht sofort. Um die nötige Baufreigabe zu erhalten, muss Kies und Sand - dahinter stehen die Firmen Röhm Kies und die Kieswerke Dünkel - noch Vorgaben erfüllen. Dazu zählt, dass eine vollständige Erschließungsstraße zum Abbaugebiet hergestellt wird.