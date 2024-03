Esel, Palmwedel und Bläser in Heggbach

Zum Palmsonntag, am 24. März, gibt es in Heggbach eine Prozession und einen Gottesdienst mit echtem Esel, Palmwedeln und Blasmusik. Am Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, wird daran erinnert, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Das Volk jubelte ihm zu und streute Palmzweige auf seinen Weg, heißt es in der Bibel. Deshalb ziehen die Menschen in Heggbach an diesem Tag mit Palmwedeln und begleitet von einem Esel und der Musikkapelle Baustetten in einer Prozession zur Kirche. Beginn ist um 10.30 Uhr, am Torbogen in Heggbach. Im anschließenden Gottesdienst geht es darum, wie schnell die Stimmung kippen kann: von Jubel und Beifall zu Angst und Machtgehabe.