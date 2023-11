Durch Windböe von der Straße abgekommen

Aufgrund einer Windböe ist am Montag bei Ellmannsweiler ein Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 14.30 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der Reinstetter Straße von Ellmansweiler in Richtung Kapelle Zum Stein unterwegs. Wie die Fahrerin später bei der Polizei angab, erfasste eine Böe ihr Auto und der Seat wurde nach rechts auf den Grünstreifen gedrückt. Die Fahrerin versuchte noch gegenzulenken, um auf der Straße zu bleiben. Allerdings war der Seitenwind wohl zu stark, der Personenwagen kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Die 37-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Laut Polizei entstand an dem total beschädigten Auto ein Schaden von rund 8000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.