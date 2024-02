Für Constanze und Mike Becker fallen an diesem 14. Februar gleich drei Feiertage aufeinander: Denn für sie ist nicht nur Aschermittwoch und Valentinstag, sondern auch der 20. Jahrestag ihres Restaurants Lamm in Sulmingen. Dabei war es gar nicht so offensichtlich, dass ihr Weg sie genau dahin führen würde.

Constanze und Mike Becker sind beide gelernte Köche und schon seit fast 30 Jahren zusammen. „Seit 1996 hängen wir 24 Stunden am Tag aufeinander“, sagt Constanze Becker scherzhaft. Und auch, wenn das in den Jahren konstant geblieben ist, hat sich der Ort dafür in den ersten Jahren häufig verändert. Sie waren auf Sylt, im Saarland, in Deggendorf, wo sie viel von einem späteren Drei-Sterne-Koch gelernt hätten, und schließlich in Oberstaufen.

So verschlägt es sie nach Sulmingen

Dort hätten sie dann die Anzeige gesehen, dass in Sulmingen neue Pächter gesucht würden. Eigentlich hätte es ein gehobener Italiener sein sollen, erinnert sich Mike Becker. „Italienisch können wir zwar nicht kochen, aber beworben haben wir uns trotzdem“, sagt er.

Wir kochen vielleicht gehoben, aber nicht abgehoben. Mike Becker

Und so verschlug es ihn und seine Frau in den Maselheimer Teilort, über den sie vorher nicht wirklich viel wussten. „Im Prinzip haben wir alles richtig gemacht“, findet Constanze Becker trotzdem, gibt aber zu: „Es hab Höhen und Tiefen.“

Kochen mit Erfolg und für den Gast

Gleich in den ersten Jahren konnten die Beiden viele Erfolge verbuchen, wurden vom kulinarischen Reiseführer Gusto ausgezeichnet, der Feinschmecker nennt sie als eines der besten 500 Restaurants in Deutschland und Michelin hat ihnen den Bib Gourmand, den „kleinen Stern“ für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, verliehen.

Dabei hätten sie gar nicht mit dem Ziel gestartet, gehobene Küche anzubieten, erinnern sich die Beckers. Sie wollten einfach nicht schwäbisch kochen, um sich von anderen Restaurants in der Region abzuheben.

Als Eltern denkt man sich immer: Was wäre gewesen wenn? Constanze Becker

Auch heute noch sagen sie: „Wir kochen vielleicht gehoben, aber nicht abgehoben“, wie Mike Becker betont. Dabei setzen sie ausdrücklich auf regionale Produkte und Bio. Im Zentrum stehe aber der Gast und da sei jeder willkommen, auch Kinder. Sorgen um einen Dresscode bräuchte sich auch keiner machen. „Sie können auch in Badeschlappen kommen“, findet Mike Becker. „Der Gast muss sich wohlfühlen am Ende.“

Corona hat viel verändert

Dass dieses Konzept aufgeht, hätten sie besonders auch während der Corona-Krise gemerkt, als sie auf ihre Stammkundschaft angewiesen waren. Die seien es auch gewesen, die die Idee für das Essen zum Mitnehmen hatten. „Das hatten wir uns nicht so vorgestellt, dass es so gut funktioniert“, sagt Mike Becker. Trotzdem hätte sich in dieser Zeit auch einiges verändert.

Sie seien enger zusammengerückt und nehmen sich nun mehr Zeit für die Familie und auch für ihre 15-jährige Tochter Hannah. Ihr hätten sie geraten: „Sie soll was Vernünftiges lernen“, sagt Constanze Becker scherzhaft. Der Beruf in der Gastronomie sei zeitaufwendig, dadurch hätte Hannah früher auch oft auf sie verzichten müssen. „Als Eltern denkt man sich immer: Was wäre gewesen wenn?“

Selbst und ständig

Ohne Constanze und Mike Becker läuft jedoch nichts im Lamm. Wenn das Restaurant geöffnet ist, sind sie da. Das könne auch die konstante Qualität sicherstellen. Nur am Wochenende haben sie meistens überhaupt weitere Mitarbeitende da, viele brauchen sie also nicht.

Unterm Strich ist es immer noch günstiger als die Butterbrezel. Mike Becker

Und trotzdem merken sie: Es sei jetzt schwieriger Leute zu finden als vor 20 Jahren. Zumal die öffentliche Verkehrsanbindung in Sulmingen so sei, dass Schüler oder Studenten aus dem Ort kommen müssten oder auf ein Auto angewiesen wären, um im Lamm zu arbeiten.

Positiv in die Zukunft

Die Zukunft der Branche und ihres Restaurants sehen die Beckers jedoch trotzdem alles andere als schwarz. Man hätte immer gewusst, dass irgendwann die Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer komme, auch wenn die aktuellen Krisen und Kriege da nicht abzusehen gewesen wären.

„Die Gastronomie ist einfach teurer, weil auch die Lebensmittel teurer sind“; sagt Constanze Becker ruhig. „Unterm Strich ist es immer noch günstiger als die Butterbrezel“, fügt ihr Mann hinzu. Bei ihnen sei auch bis auf wenige Ausnahmen jeden Tag was los.

Das wird wohl besonders auch für ihren Jubiläumstag gelten. Zu Aschermittwoch gibt es traditionell ein Fischmenü im Lamm und weil Valentinstag ist, haben sie auch viele Reservierungen für zwei Personen, schildern sie. Ihr Jahrestag wird daher wohl eher die kleinere Rolle spielen.