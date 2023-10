Die Gemeinden rund um Biberach wollen wachsen. Dazu braucht es neuen Wohnraum und neue Baugebiete. Bis Ende 2022 konnten die Kommunen diese dank dem Paragraphen 13b des Baugesetzbuches leichter und unbürokratischer auf die Beine stellen. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat das Gesetz nun jedoch gekippt. Das sorgt für Unsicherheit und Frust bei den Gemeinden.

Das Gesetz hatte es unter anderem ermöglicht, kleine Baugebiete auszuweisen, auch wenn sie noch nicht im Flächennutzungsplan vermerkt sind, solange sie an bestehende Bebauung angrenzen, oder den Plan ohne Umweltprüfung aufzustellen. Das war vielen Naturschutzorganisationen ein Dorn im Auge, weshalb der BUND gegen das Gesetz vor Gericht zog.

Das bedeutet das Urteil...

Mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass der Paragraph gegen bestehendes EU-Recht verstoßen würde, kamen viele Verfahren, die noch in Gange waren, ins Schleudern. Das Bundesbauministerium hat Empfehlungen an die Gemeinden herausgegeben, wie sie damit umgehen sollten.

Das Wesentliche in dieser Empfehlung: Liegt ein Satzungsbeschluss länger als ein Jahr zurück, ist alles gut. Wenn nicht, sollten die Gemeinden das Planverfahren stoppen und gegebenenfalls durch ein reguläres, eben nicht beschleunigtes Verfahren ersetzen. Genau das planen nun die betroffenen Gemeinden rund um Biberach.

... für Warthausen

In Warthausen sind zwei Baugebiete von dem Urteil betroffen. Der Satzungsbeschluss für das Baugebiet Dafeld war im Juli gefasst worden, kurz nachdem das Urteil gefallen war, aber bevor die Begründung herauskam. Nun wird das Planverfahren vermutlich in ein reguläres Verfahren überführt, erklärt Bürgermeister Wolfgang Jautz der Schwäbischen Zeitung.

Selbiges gilt für das Gebiet Ulmer Steigesch III. In beiden Fällen sei die Gemeinde in Gesprächen mit den Behörden, was das beste Vorgehen sei. „Es fällt kein Baugebiet weg“, versichert Jautz, es käme jedoch zu Verzögerungen. Das Baugebiet Ulmer Steigesch II sei sowieso ein Regelverfahren. Der Satzungsbeschluss dazu soll nach aktuellem Stand im November im Gemeinderat getroffen werden.

... für Schemmerhofen

„Schemmerhofen trifft es Gott sei Dank nicht so stark“, sagt Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser zum Urteil des Gerichts. Nur ein Baugebiet sei betroffen, Weglanger in Altheim. Da in dem Ortsteil aktuell das Baugebiet Rain realisiert werde, wäre Weglanger aber sowieso frühestens in sieben Jahren zur Erschließung gekommen. Das solle nun statt im beschleunigten Verfahren eben im Regelverfahren passieren.

Dennoch sei das Urteil „mit sehr viel Enttäuschung verbunden“, sagt Tappeser. „Das ist nicht unbedingt ein Vertrauensbeweis, den die Regierung uns da liefert.“ Die Gemeinde wolle ihr Wort gegenüber Grundstückseigentümern aber halten, mit denen sie im Gespräch für Kaufverträge für das Baugebiet sei. Auf Dauer müsse die Gemeinde jedoch auch wegen den Baupreisen und anderen Entwicklungen ihre Strategie überdenken, jedes Jahr ein Baugebiet zu erschließen.

... für Maselheim

In Maselheim betrifft das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Baugebietspläne für den Ortsteil Laupertshausen. Dort soll mit dem 2,96 Hektar großen Gebiet „Am Witzlesweg“ nach Jahren erstmals wieder ein Baugebiet entstehen. Im vergangenen Dezember hatte der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss getroffen, im Juni dann die Entwurfsplanung diskutiert und beschlossen.

„Wir brauchen nun einen erneuten Aufstellungsbeschluss“, erläuterte Bürgermeister Marc Hoffmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Vorgehen. Das Gremium fasste diesen mehrheitlich, so dass die Entwicklung des „Witzleswegs“ jetzt im regulären Bebauungsplanverfahren erfolgen kann.