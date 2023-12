Das sagt Maselheims Bürgermeister über Wärmenetze, Bauplätze, Badestelle

Welche Vorhaben will Maselheim 2024 angehen? Bürgermeister Marc Hoffmann gibt im Interview einen Ausblick auf das neue Jahr.

Herr Bürgermeister Hoffmann, die Gemeinde hat dieses Jahr 1,1 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer eingenommen als erwartet. Kann Maselheim entspannt ins nächste Jahr gehen?

Die 1,1 Millionen Euro Mehreinnahmen sind natürlich erfreulich. Es ist gut zu wissen, dass wir ein Polster haben. Wir werden es in den nächsten Jahren benötigen, um unsere Pflichtaufgaben zu bewältigen. Der Hochwasserschutz wird trotz des erwarteten Zuschusses eine hohe Summe in Anspruch nehmen. Viele öffentliche Gebäude laufen mit alten Heizsystemen. Sobald die Förderprogramme kommen, werden wir das Heizungsthema angehen müssen. Auch die bis 2028 verpflichtend durchzuführende kommunale Wärmeplanung, die wir gemeinsam im „Konvoi“ mit Burgrieden, Eberhardzell und Ummendorf erstellen lassen, wird uns einiges kosten. Außerdem stehen zum Teil lang aufgeschobene Anschaffungen bei der Feuerwehr an. Dass wir jetzt dank der höheren Gewerbesteuereinnahmen ein völlig neues Vorhaben draufsatteln können, sehe ich nicht.

Was dürfen die Bürger von der Wärmeplanung erwarten?

Die Wärmeplanung fasst im Grunde zusammen, wo welche Wärmeversorgung in der Gemarkung möglich wäre. Sozusagen ein „Energieausweis“ der Gemeinde. Maselheim wird keine Wärmenetze bauen, das bleibt Investoren vorbehalten. Ich bin, was das anbelangt, skeptisch. Ökonomisch betrachtet wird der Bau eines Wärmenetzes in unsren Ortsteilen, die weit auseinander liegen, nach jetzigem Stand nicht interessant sein. Das zeigt sich auch bei derzeit geplanten Baugebieten. Hier wurden Gespräche über regenerative Wärmeversorgung geführt, diese wurden aber aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt. Baugebiete mit 25 Bauplätzen sind somit zu klein und rechnen sich noch nicht. Die Hausbesitzer werden auch zukünftig selbst entscheiden müssen, wie sie ihre Heizungsfrage lösen. Ist das Wärmegesetz im Bundesrat verabschiedet, müssen nach dem „Greifen“ der kommunalen Wärmeplanung alle neuen Heizungen zu 65 Prozent regenerativ ausgelegt sein.

Welche weiteren Themen werden die Gemeinde beschäftigen?

Das Baugebiet „Am Witzlesweg“ wird gerade neu überplant. Da wir den Paragraphen 13b nicht mehr nutzen können, muss das Gebiet im Flächennutzungsplan ausgewiesen werden und ein Flächenausgleich erfolgen. Wir werden die Sanierung der Straßen und Kanäle in den Ortsteilen fortführen. In Maselheim muss teilweise der Druck im Leitungsnetz erhöht werden, um die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Dies ist eine Pflichtaufgabe.

Wie groß ist die Nachfrage nach Bauplätzen noch?

Es melden sich laufend neue Interessenten. Andererseits rufen auch Leute an, die wegen der Zinsen und Baupreise auf der Interessentenliste nach hinten geschoben werden wollen. Das Äpfinger Baugebiet „Schießberg Nord“ geht jetzt in den Verkauf. Bei der Interessentenabfrage erhalten wir bisher positive Rückmeldungen. Ziel ist es, alle 20 Bauplätze zu verkaufen.

Was wurde aus den Überlegungen, in der Maselheimer Ortsmitte ein Wohnangebot für Senioren zu schaffen, zum Beispiel betreutes Wohnen?

Wir haben mit potentiellen Trägern gesprochen, aber sie sehen sich alle im Moment außer Stande. Selbst wenn sie bauen könnten, würde ihnen das nötige Personal für den Betrieb einer solchen Einrichtung fehlen. Da wir für Senioren etwas tun möchten, versuchen wir gerade eine Art „Sorgende Gemeinschaft“, wie es sie in anderen Gemeinden schon gibt, zu schaffen. Wir möchten Angebote wie den Seniorentreff auf feste Beine stellen und noch mehr solcher Angebote generieren. Wir wollen Nachbarschaftshilfe, Pflegedienste sowie ehrenamtlich Tätige an einen Tisch bekommen und gemeinsam erörtern, was es in der Gemeinde schon gibt und was zukünftig möglich wäre.

Das Freibad wurde im Sommer zur Badestelle ohne Aufsicht. Wie geht es weiter?

Der Kioskpächter, der sich auch um die Wasserqualität, die Toiletten und die Rasenpflege kümmert, hat uns zugesichert, dass er 2024 weitermachen wird. Dass die Badestelle wieder zum Freibad wird, sehe ich wegen des Problems eine Badeaufsicht zu finden, noch nicht.