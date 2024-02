Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Die Polizei hat am Samstag um 1.30 Uhr in Maselheim einen 34-Jährigen kontrolliert, der in der Bachstraße mit seinem E-Scooter unterwegs war. An dem Roller war laut Polizeipressebericht kein Kennzeichen angebracht. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der 34-Jährige musste in der Folge Blut abgeben. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.