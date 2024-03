Ablenkung führt zu Unfall

Ein Paketfahrer kam am Montag auf der B 30 Höhe Maselheim-Äpfingen von der Straße ab. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 18-jährige Fahrer eines MAN Klein-Lkw gegen 13.15 Uhr auf der B 30 in Richtung Ulm. Auf Höhe Äpfingen kam der Fahranfänger mit dem 3,5 Tonner nach rechts von der Fahrbahn ab. Der MAN fuhr noch rund 300 Meter weiter auf dem Grünstreifen und beschädigte mehrere Verkehrszeichen und eine Notrufsäule. Wie der Paketfahrer später der Polizei berichtete, war er durch die Bedienung seines Paketzustellgeräte kurz abgelenkt. Als er wieder nach vorne schaute, war es zu spät und der MAN kam total beschädigt im Graben zum Stehen. Glücklicherweise blieb der 18-Jährige unverletzt. Den Schaden an dem Transporter schätzt die Polizei Laupheim auf rund 40.000 Euro. An den Verkehrseinrichtungen ist ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden.