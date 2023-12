300 Weihnachtspäckchen für kleine Patienten in ukrainischen Kliniken

Rund 20 Hilfslieferungen haben der Sulminger Thomas Ruf und der Mietinger Verein Family Help seit Frühjahr 2022 in die Ukraine gebracht. Oft saß der Sulminger selbst hinterm Lenkrad der Fahrzeuge, die vor allem Kinderheime, Kliniken und Familienorganisationen ansteuern. In wenigen Tagen steht ein weiterer, besonderer Transport an: Die Helfer bringen 300 Weihnachtspäckchen zu den Patienten in zwei Kinderkliniken. Die SZ-Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die Hilfsaktion.

„Als wir bei unserem ersten Hilfstransport die Kinder in den Heimen und Kliniken gesehen haben, war für uns klar: Wir müssen weitermachen“, erzählt Thomas Ruf. Anfang März 2022 war der Sulminger zum ersten Mal Richtung Lviv aufgebrochen. Er hatte die Bilder vom Krieg nicht mehr ausgehalten und beschlossen, aktiv zu werden. Mit dem Verein Family Help aus dem benachbarten Mietingen fand er einen Mitstreiter, der über ein bundesweites Netzwerk verfügt.

Chaos an der Grenze

Mit gespendetem medizinischem Material und zwei Helfern fuhr Ruf los. „An das Chaos an der Grenze, das Blaulicht, die Kälte, die vielen Menschen, die mit einem Koffer oder Rucksack zu Fuß auf dem Weg nach Polen waren, kann ich mich noch gut erinnern“, berichtet er. Überall standen Hilfsgüter auf der Straße. Seine 60 Kisten wollte Ruf nicht dazustellen. Er passierte die Grenze und brachte seine Lieferung direkt dorthin, wo sie gebraucht wurde.

So schwierig war die Lage in der Kinderklinik

Die Situation in der Kinderklinik in Lviv sei furchtbar gewesen, erinnert er sich. In dem Krankenhaus, das vor Kriegsausbruch mit circa 50 Patienten belegt war, waren zusätzlich 150 Heimkinder untergebracht. Die Verantwortlichen hatten sie aus dem Osten des Landes ins sicherere Lviv gebracht. Als Ruf und seine Helfer die Lebensmittel übergaben, erfuhren sie, dass der Luftschutzkeller bei Stromausfall unter Wasser steht, weil die Pumpen dann nicht mehr liefen. „Auf dem Boden waren Holzpaletten ausgelegt“, erzählt der Sulminger Unternehmer. „Wir haben nach einem Stromerzeuger geschaut, damit die Pumpen laufen und die Kinder Licht haben.

In einem anderen Heim habe es an allem gefehlt, sagt er und berichtet von bedrückender Enge. In einem Zimmer standen 15 Betten. Die Kinder mit Behinderung hätten keine Rückzugsmöglichkeit oder Privatsphäre gehabt, sagt er.

Nachhaltig helfen

Nach dem ersten Transport war für den Sulminger und Family Help-Geschäftsführerin Gerlinde Fischer klar, dass sie weitermachen werden. Dank der Sach- und der Geldspenden bringt die Initiative seither Lebensmittel, aber vor allem medizinische Ausstattung, Medikamente, Hygieneartikel, Notstromgeneratoren, elektrische Geräte wie Heizlüfter und auch Spielzeug in die Ukraine, schwerpunktmäßig nach Lviv und Umgebung.

Ruf und seinem achtköpfigem Team, zu dem auch Helfer aus Tettnang zählen, ist es wichtig, dass sie ihre Hilfsgüter nicht bloß abgeben, sondern im Blick haben, wie es weitergeht. Das Netzwerk von Family Help spielt dabei eine wichtige Rolle. Als es zum Beispiel darum ging, eine Klinik weiterhin mit Nahrungsmitteln zu versorgen, nutzte Gerlinde Fischer ihre Kontakte. Sie wusste, dass die Caritas Essen Hilfstransporte nach Lviv macht und fragte an. Die Klinik kam auf die Lieferliste der Caritas. „Grandios, was Family Help auf die Beine stellt“, sagt Ruf.

Ukrainische Kontaktpersonen melden, was benötigt wird

Inzwischen sind zahlreiche Kontakte in die Ukraine entstanden. Wenn etwas dringend benötigt wird, gehen von dort Meldungen ein. Dann gilt es, erst einmal Spenden zu sammeln. Dank der Verbindungen von Family Help zu Ärzten und Therapeuten kommen immer wieder zahlreiche Medikamentenspenden zusammen. Aber nicht nur für die eigene Aktion rollen die Transporter in die Ukraine. Für eine Ärztegemeinschaft hat Ruf eine Praxisausstattung zu einer Klinik gefahren und einen von Boehringer Ingelheim gespendeten Krankenwagen überführt.

So riesig ist die Freude bei den Kindern

Rund 20 mal sind die Transporter aus Oberschwaben mittlerweile in die Region Lviv gerollt - Fahrten für andere wie die Krankenwagenüberführung nicht eingerechnet. Gerade laufen die Vorbereitungen für eine weitere, ganz besondere Lieferung. Wie im Vorjahr bekommen die Kinder zweier Kliniken ein kleines Weihnachtsgeschenk. Shampoo, Zahnpasta und -bürste, Creme, Holzstifte, ein Malbuch und Süßigkeiten. Für eine weihnachtliche Verpackung der Geschenke sorgen gerade die Kinder in den systemischen Familienschulen von Family Help. „Sie sagen: Da werden sich die ukrainischen Kinder freuen“, erzählt Gerlinde Fischer.

Thomas Ruf hat im vergangenen Jahr die Päckchen in der Ukraine übergeben. Ein Bild blieb ihm besonders in Erinnerung: „Ein Junge hat gerufen: ,Mama, Shampoo!’ Als er das Malbuch und die Stifte sah, wollte er vor Freude aus dem Klinikbett springen.“