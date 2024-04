Markus Schmid erhält Dirigentennadel in Gold

Bei der Jahreshauptversammlung des Spielmannszugs Reute e. V. begrüßte der 1. Vorsitzende Thomas Schuck alle anwesenden Gäste und die aktiven Mitglieder.

Nach der Totenehrung folgten die durchwegs positiven Berichte des Vorsitzenden Thomas Schuck, des Tambourmajors Markus Schmid, der Schriftführerin Angelika Schuck, der Kassiererin Gabi Maier und der Kassenprüfer Marion Schmid und Markus Ege.Danach konnte Ortsvorsteher Anton Laub die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft vornehmen. Der nächsten Tagesordnungspunkt waren die Ehrungen für langjährige aktive Mitgliedschaften und Tätigkeiten in der Vorstandschaft. Die Ehrungen wurden mit sehr herzlichen Worten von Wolfgang Lutz, dem Vertreter der Spielleute im Blasmusikkreisverband, durchgeführt. Er durfte dem 1. Vorsitzenden Thomas Schuck die Fördermedaille in Bronze für 10-jährige Tätigkeit überreichen. Tambourmajor Markus Schmid erhielt die Dirigentennadel in Gold für 20-jährige Tätigkeit. Joachim Ege durfte sich über eine Urkunde für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft freuen und Elli Schmid wurde für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft mit einer Urkunde geehrt.

Bei den abschließenden Grußworten hob Anton Laub die gesellschaftlichen Aufgaben der Vereine in den Gemeinden hervor. Nach dem offiziellen Ende der Versammlung lud der Spielmannszug Reute noch alle Anwesenden zu einem gemütlichen Beisammensein mit interessanten Gesprächen und regem Gedankenaustausch ein.