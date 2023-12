Maria sucht Herberge im Kindergarten St. Uta

Am Donnerstag, 14. Dezember, warteten die Kinder des Kindergarten St. Uta in Uttenweiler schon sehnsüchtig auf einen ganz besonderen Gast. Ihnen wurde eine der beiden Marienstatuen, die sich in Uttenweiler auf Herbergsuche gemacht hatte, vorbeigebracht. Dieser Brauch hat eine langjährige Tradition. Maria und Josef hatten sich damals in Bethlehem auf die Suche nach einer Unterkunft gemacht und wurden immer abgewiesen. Mit der Zusage „Ja Maria, bei uns bist du willkommen!“ nahmen die Kinder und ihre Erzieherinnen die Marienstatue sehr gerne im Kindergarten auf. Sie durfte eine Weile in jeder der drei Gruppen verbringen und so beim Adventskreis, beim gemeinsamen Vespern und im Freispiel dabei sein. Auch einige Lieder wurden für Maria gesungen. Immer wieder bestaunten die Kinder die Statue, die zudem etwas ganz Seltenes ist, weil es sich um eine schwangere Maria handelt. Am nächsten Tag wurde die Marienstatue an die nächste Familie überreicht, wo sie ebenfalls gerne aufgenommen wurde.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.