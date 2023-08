Maria Ott wird für 20 Jahre Singen geehrt

Vorstand Guido Stöferle vom Gesangverein Frohsinn Ingerkingen überreichte Maria Ott die bronzene Ehrennadel vom Oberschwäbischen Chorverband für 20 Jahre Singen. Bei den vielen Möglichkeiten des Ingerkinger Vereins wie Kinderchor, damaliger Junger Chor Tabularasa und Gemischten Chor, startete sie schon früh ihre „Gesangskariere“ beim Frohsinn Ingerkingen und engagiert sich mit ihrer Infrastruktur: „Gasthaus Hirsch“, für Brauchtum und Dorfbelebung. Jetzt stellt sie ihre Ingerkinger Gastwirtschaft zum Hirsch dem Verein zum Wirtshaussingen zur Verfügung. Dort findet donnerstags abends an den geraden Wochen immer ein offenes Singen für Jedermann mit unterschiedlichen musikalischen Begleitern statt. Nach der Sommerpause am Donnerstag, 24. August, 19.30 Uhr kommt das Musikantentrio Anton mit der steirischen Harmonika, Tila an der Gitarre und Rosi an der Tuba und musizieren für die Sangesgäste. Mit den ausliegenden Liedheften kann jeder bei stimmungsvollen deutschen Heimatliedern, Schlager oder Evergreens einen schönen Abend mit Gesang erleben.

So freut sich der Verein über diese Anlaufstelle für Sangesbegeisterte, die dann bei weiterem Interesse den Weg in die Chöre finden.