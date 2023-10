Marco Laure triumphiert bei der JDM

Der dritte und vierte Lauf zur JDM fand in Werl statt. Als klarer Favorit ging der 12-jährige Marco Laure vom AMC Biberach ins Rennen. Mit zwei Siegen in Sulz hatte er schon die Grundlage für den Gesamtsieg vorgelegt.

Der MSC Werl hatte für die JDM einen kleinen Rundkurs vorbereitet, so dass sich Sektion 1 direkt am Fahrerlager befand, die restlichen 14 Sektionen waren im Trialgelände verteilt. Bei sonnigem Wetter musste man vor allem an den hinteren Hangsektionen schon mal aufpassen, dass die Sonne einen nicht blendete. Aber die Fahrer des AMC Biberach meisterten das souverän, allen voran Marco Laure und Florian Stephan, die beide in der Klasse 3 um den Sieg kämpften.

Zunächst schien Florian die Nase vorn zu haben, er schaffte acht Null-Sektionen in Folge, bevor er den ersten Fuß setzte, während Marco schon in Sektion 3 bis 5 jeweils einen Fuß brauchte. Aber dann hatte Marco das Gelände im Griff und fuhr die Runde fehlerfrei zu Ende. Florian beendete die erste Runde mit zwei Punkten mehr. In Runde zwei war Marco in seinem Element. Nur sporadisch setzte er einen Fuß und hatte am Ende wieder nur drei Fehlerpunkte. Mit sechs Punkten und 24 Nullsektionen ging er klar als Sieger hervor. Aber auch Florian setzte sich noch deutlich von den nachfolgenden Fahrern ab. Mit zehn Fehlerpunkten wurde er Zweiter.

Am letzten Tag der JDM war es Marcos Ziel, mit vier Siegen Deutscher Jugendmeister in Klasse 3 zu werden. Mit nur vier Fehlern in der ersten Runde sah es auch sehr vielversprechend aus. Aber eine Fünf in der vierten Sektion der zweiten Runde bremste ihn kurzfristig aus. Er beendete den Lauf dann mit insgesamt zwölf Fehlerpunkten und hatte damit erneut den ersten Platz erreicht. Für Florian lief es nicht ganz so glatt. Immer noch mit den Rückenschmerzen vom Sturz in Sulz kämpfend erreichte er mit 18 Fehlerpunkten den dritten Platz. In der Gesamtwertung bedeutet dies, dass Marco Laure mit vier Siegen unangefochten die Meisterschaft gewann, Florian Stephan erreichte den dritten Platz.

Lena Stephan fuhr in der Klasse 5 auf die Ränge 37 und 35 und erreichte in der Gesamtwertung Platz 31.