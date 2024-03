Marco Laure gewinnt souverän den ersten Lauf in Kerzenheim

Für Alpenpokal und Fahrer der Baden-Württembergischen Meisterschaft ist es jedes Jahr spannend, beim Frühjahrstrial in Kerzenheim zu sehen, wo sie in der neuen Spur stehen. Da es um keine Meisterschaft für sie geht, können sie testen, wo eventuell noch Trainingsbedarf herrscht. Auch Marco Laure macht es seit der grünen Spur so. Nach grün und blau wurde also dieses Jahr erkundet, wir gut es in der Klasse 2 klappt.

Marco Laure startete in Kerzenheim das erste Mal in der nächst höheren Klasse. Die weiße Spur ist zugleich die höchste Spur für jugendliche Fahrer und er ist mit 13 Jahren der jüngste Fahrer dieser Klasse. Obwohl er in dieser Klasse auf 250 ccm umsteigen könnte, entschied er sich dafür, weiterhin mit 125 ccm zu fahren.

Acht Sektionen und drei Runden ließen Spielraum für die Fahrer - Zum Glück, denn die erste Runde verlief nicht ganz zufriedenstellend für Marco. Die Blockade im Kopf, jetzt ganz oben mitzufahren, musste erst noch gelöst werden. Platz drei nach der ersten Runde war dennoch recht vielversprechend. Das Können für Klasse 2 war vorhanden und in Runde zwei zeigte er dann auch, dass er sein Können abrufen kann, wenn es darauf ankommt. Nach 25 Fehlerpunkten in der ersten Runde war die zweite Runde mit nur 9 Punkten die beste Runde seiner Klasse. Nach Mitte der dritten Runde war klar, dass er gewinnen würde. Mit 48 Punkten insgesamt hatte er einen deutlichen Vorsprung von 16 Punkten auf den Zweitplatzierten. Marco Laure konnte somit den ersten 1.Platz des Jahres 2024 für den AMC Biberach einfahren und man kann sagen: er kommt gut in der neuen Spur zurecht.