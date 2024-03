Manege frei für Kissimo trifft MES

Seit zwei Schuljahren wird an der Fachschule für Sozialpädagogik an der Matthias-Erzberger-Schule Biberach das Wahlpflichtfach „Zirkus mit Kindern“ unter der Leitung von Margit Göpper angeboten. Die angehenden Erzieher*innen lernen hier die Grundlagen verschiedener Zirkuskünste wie Jonglage, Akrobatik, Clownerie und Zaubern kennen und erleben WarmingUp- und Zirkusspiele.

Im Februar besuchten 15 auszubildende Erzieher*innen das Training des Kinder- und Jugendzirkus Kissimo. Kissimo ist Teil der TGkids und für ca. 160 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 19 Jahren in acht Trainingsgruppen verantwortlich. In den Trainingsgruppen werden unter anderem Akrobatik, Jonglage, Luftakrobatik am Vertikaltuch und am Trapez, Gleichgewichtskünste mit Rola-Bola, Laufkugel und Einrad, Seiltanz und vieles mehr trainiert.

Die Kinder und Jugendlichen der Trainingsgruppe von Alexandra Wirz und Margit Göpper begrüßten die angehenden Erzieher*innen mit einer kleinen Vorstellung und zeigten ihr Können mit Einrad, Jonglage, Laufkugeln, Akrobatik und Vertikaltuch. Durch ein gemeinsames Aufwärmspiel entstand der erste Kontakt zwischen großen und kleinen Artist*innen.

Anschließend konnten die Gäste zusammen mit den Kindern und Jugendlichen, die Zirkuskünste Vertikaltuch und Trapez, Laufkugel, Laufrolle, Seiltanz und Jonglage ausprobieren. Die Kissimo-Artist*innen übernahmen dabei die Rolle der Trainer*innen und halfen den Gästen dabei, erste Kunststücke zu erproben. Gut angeleitet trauten sich die Gäste auch in die Luft und so entstanden tolle Figuren am Trapez und Vertikaltuch. Auf dem Drahtseil trainierten alle das Balancieren und die Körperspannung. Gemeinsam wurde mit Diabolos, Tüchern und Bällen jongliert.

Am Ende des Trainings wurden Akrobatikpyramiden mit allen Beteiligten gebaut. Jede Person nahm entsprechend ihrer Fähigkeiten eine geeignete Position ein, achtete gut auf die anderen und erlebte, dass so alle etwas zu dieser Pyramide beitragen konnten.

Der Nachmittag war für Groß und Klein eine spannende Begegnung und eine Bereicherung. Das Überwinden eigener Grenzen, sich etwas trauen, Mut und Vertrauen zu den Partner*innen finden, neue Fähigkeiten entdecken und staunen über die eigenen Begabungen und das Können der Kissimo-Artist*innen gehörten zu den wichtigsten Erfahrungen aller Beteiligten.

Wir freuen uns auf die Begegnung im nächsten Schuljahr!