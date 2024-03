Männergesangverein „Eintracht“ Mietingen e.V. ehrt langjähriger Sänger beim traditionellen Kameradschaftsabend. Der Männergesangverein „Eintracht“ Mietingen bedankt sich traditionell mit seinem alljährlich im 1. Quartal stattfindenden Kameradschaftsabend bei seinen Sängern und deren Partnerinnen für die vielen geleisteten Dienste im vergangenen Vereinsjahr.

So konnte sich auch in diesem Jahr die stattliche Sängerfamilie im vollbesetzten Mietinger Sportheim sowohl kulinarisch wie auch musikalisch und mit gewohnt originellen Sketch- und Showeinlagen unterhalten und verwöhnen lassen.

Ebenso werden traditionell beim Kameradschaftsabend langjährige, verdiente Vereinsmitglieder für ihre treuen Dienste am Verein geehrt. So konnten der 1. Vorsitzende Michael Bogenrieder gemeinsam mit Kassier Herbert Denzel dieses Jahr die Sänger Hans Link für 20 Jahre und Hans Birk für 40 Jahre Vereinstreue ehren. Dass beide Akteure neben ihrer musikalischen Aktivität auch langjährig in der Vereinsführung als Beisitzer Aufgaben und Verantwortung übernommen haben, wurde von Laudator Herbert Denzel entsprechend hervorgehoben und gewürdigt. Die Jubilare erhielten neben Ehrenurkunden und Ehrennadeln.