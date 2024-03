Lukas Auer zu Besuch im BKFO der Willi-Burth-Schule

Lukas Auer aus Bad Waldsee besuchte die Klasse 2BKFO1 des Berufskollegs für Foto- und Medientechnik der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau. Auf Einladung von Brigitte Müller berichtete Lukas Auer über seinen Arbeitsalltag als Freiberufler für die Filmbranche. Herr Auer zeigte sein Showreel, eine Art Zusammenfassung seiner bisherigen Arbeiten und beeindruckte die Schüler:innen vor allem mit seiner Arbeit für den allseits bekannten Film „Star Wars: The Mandalorian“. Er berichtete über die Entstehung von vollständig am Computer erstellten Animationsfilmen, Spezialeffekten bei real gedrehten Filmen, und vielem mehr aus seiner täglichen Arbeit. Einer der wohl wenigen positiven Aspekte, die die Pandemie mit sich gebracht hat, ist laut Lukas Auer, dass man von zu Hause aus an Hollywoodproduktionen mitarbeiten kann. Den Schüler:innen wurde außerdem dargelegt, wie die Ausbildung an der Willi-Burth-Schule im BKFO ein Sprungbrett in die Branche darstellen kann und wie die Inhalte, welche hier vermittelt werden, beim Film eingesetzt werden. Die Klasse und Frau Müller bedanken sich bei Herrn Auer für die Einblicke in die Filmbranche und in die Welt des CGI (Computer generiertes Bild).

