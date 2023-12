Losfee beglückt „Zusammen unterwegs e.V.“

Die Erwin Halder KG spendete dieses Jahr zur Adventszeit jeden Adventsonntag 1.000 Euro an einen regionalen gemeinnützigen Verein. Die diesjährige Spendenaktion kam u.a. dem Biberacher gemeinnützigen Verein Zusammen unterwegs e.V. zugute.

Der Verein hat Anfang November sein neues Jahresprogramm für das Jahr 2024 herausgebracht. Zusammen unterwegs e.V. bietet Freizeit- und Kulturangebote für Menschen mit und ohne Behinderung an. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage gibt es 2024 ein Angebot an 19 zwei bis 15-tägigen Freizeitmaßnahmen, 26 Tagesangeboten sowie sechs Gruppenangeboten. Dadurch findet fast jedes Wochenende und in allen Ferien ein Angebot statt. Die meisten Angebote im Jahr 2024 sind bereits heute ausgebucht, z.T. mussten Unterkünfte nachgebucht werden. Insgesamt hat der Verein mittlerweile ca. 160 Klienten und über 60 ehrenamtliche Mitarbeiter. Die meisten davon sind Fachkräfte mit pädagogischer oder pflegerischer Ausbildung sowie Berufserfahrung. Der Verein feiert im Jahr 2024 sein fünfjähriges Bestehen. Nähere Informationen zum gemeinnützigen Verein Zusammen unterwegs e.V. finden Sie auf der Homepage www.zusammen-BC.de