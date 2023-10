Lokalmatadoren mit drei Siegen und vier Platzierungen

Bei traumhaftem Wetter fand in Mietingen das 35. Reit- und Springturnier statt. Zahlreiche Besucher waren zu Gast am Reitplatz an der Rottum. Der Bewirtungsbereich wurde gerne besucht.

Es wurde geredet, gelacht und mitgefiebert. Besonders bei den Lokalmatadoren fieberten die Besucher mit. Da ging ein Raunen durch die Reihen, wenn eine Stange fiel. Der Parcourschef Jürg Küpfer aus Rottenacker zauberte anspruchsvolle Parcours auf den Reitplatz an der Rottum. Zum 26. Mal wurde auch dieses Turnier von Armin Nieß, dem 1. Vorsitzenden des Reitverein Mietingen exzellent organisiert. Er und seine freiwilligen Helfer, die mit Elan und Freude voll mit von der Partie waren, können auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken.

Auch in diesem Jahr konnten wieder Spender gefunden werden, ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre. Die Richter Heinz-Viktor Hafner, Saarlouis; Ralf Reinbott, Ravensburg und Heike Ahhy aus Ehingen sahen guten Sport und konnten sehr gute Wertnoten vergeben. Die Reiterinnen und Reiter aus Nah und Fern, die mit einer Startbereitschaft im WBO Bereich von 95 Prozent und im LPO Bereich von 98 Prozent und 254 Starts an zwei Tagen vor Ort waren, und auch Richter und Parcourschef, sparten nicht mit Lob über diese sehr gut organisierte Veranstaltung.

Es wurde in zwölf Prüfungen geritten. Tierarzt und DRK hatten keine Verletzten zu versorgen. Die Lokalmatadoren Amelie und Leonie Nieß, Marieke Gihr und Lilith Krone zeigten mit drei Siegen und vier Platzierungen ihr Können. Sie waren mit ihren Pferden „Cassitus“, „Francesca“, „Franki K“, „Frido“ und „Nevillo“ am Start. Am Sonntagnachmittag fand das Simon Nieß Gedächtnisspringen statt. Ein Springen der Klasse L mit Siegerrunde. Dieses wurde von Franziska Grimm aus Jettingen mit ihrem Pferd „Centino“ gewonnen.

Ergebnisse: Springprüfung Kl. L: 1. Dr. med. vet. Christina Dudik mit Atlantis, PSF Munderkingen; 2. Niklas Maier mit Clennox, RSG Öpfingen; 3. Elias Walter mit Dona Lara, RV Moosbeuren; Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde, Simon Nieß Gedächtnisspringen: 1. Franziska Grimm mit Centino, RFV Jettingen; 2. Steffen Haap mit Amancai, RFV Mössingen; 3. Dr. med. vet. Christina Dudik mit Atlantis, PSF Munderkingen.