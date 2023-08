Lobenswerte Initiative der Fußballabteilung

Am Freitag, 14. Juli, wurde ein neuer Defibrillator auf dem Langenenslingen übergeben.

Mit Häppchen und einem Glas Sekt wurde auf die neue Errungenschaft angestoßen. Alle waren sich einig, hoffentlich wird der Defibrillator niemals benötigt, wenn es aber doch mal der Fall sein sollte, dann wird dieser hoffentlich Leben retten.

Der Defibrillator hängt auf dem Sportplatz in Langenenslingen direkt an der neuen Wurstbude zwischen den Sportplätzen. Dieser ist frei zugänglich für Jedermann. Die Fußballabteilung wird die Gemeinde, die Kindergärten, die einzelnen Vereinsabteilungen des SVL und alle örtlichen Vereine zu einer Demonstration und Einweisung einladen. Ebenfalls werden sämtliche Trainer, Funktionäre und unsere Spieler unterwiesen. Sobald der Termin steht, werden alle entsprechend informiert. In Langenenslingen gibt es mit diesem Gerät nun zwei öffentlich zugängliche Defis. Einer am Eingangsbereich der Volksbank und der zweite beim SVL auf dem Sportplatz an der Wurstbude.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Sponsoren, die Volksbank Riedlingen, Heizung Rieber, Immobilien BIV, Metallbau Josef Böhmer, die Björn Steiger Stiftung und dem SVL Abteilung Fußball.