Ligabetrieb in vollem Gang

Am zweiten Spieltag der Badminton Bezirksliga Donau-Oberschwaben stand das Lokalderby Ertingen-Riedlingen auf dem Programm. Der BV Riedlingen trat aufgrund einiger Ausfälle in einer ungewohnten Aufstellung an. Die nicht eingespielten Doppelpartner brauchten einige Ballwechsel, bis das Zusammenspiel funktionierte. Den Zuschauern wurden spannende, hart umkämpfte Ballwechsel geboten. Die Hälfte der Spiele wurde erst im dritten Satz entschieden. Nach den Doppeln stand es 2:1 für den Gastgeber TSV Ertingen, lediglich das zweite Herrendoppel ging an die Riedlinger. Lange Zeit war die Begegnung offen, doch letztlich gewann Ertingen mit 6:2 deutlich. Den zweiten Punkt für Riedlingen erkämpfte sich Björn Haga im dritten Herreneinzel mit 21:16 und 24:22 gegen Erdem Heidel.

Im Anschluss empfing Ertingen die Mannschaft SG Dornstadt/Laupheim IV. Auch hier gewann Ertingen mit 6:2. Der BV Riedlingen musste nach der Begegnung mit Ertingen nach Altshausen weiterfahren. Die Spiele waren zwar teils ausgeglichen, aber am Ende ging die Partie glatt mit 8:0 an den TSV Altshausen IV.

Zwei Wochen später hatte der BV Riedlingen dann Heimspieltag, die Mannschaften des TV Meßkirch waren zu Gast. Zuerst wurden die Doppel ausgetragen, die allesamt an die Gäste vom TV Meßkirch 1 gingen. Besser lief es in den Einzeln. So konnte Armin Engler das erste Herreneinzel und Philipp Bayer das zweite Herreneinzel in drei Sätzen für sich entscheiden. Das Dameneinzel verlor Sonja Gehweiler denkbar knapp mit 19:21 im dritten Satz. Da auch das Mixed verloren ging, endete die Partie 2:6 für die Gäste. Im Anschluss wurde gegen TV Meßkirch 2 gespielt. Dort sah es für Riedlingen besser aus. Alle acht Spiele wurden deutlich gewonnen, lediglich das erste Herrendoppel musste in den dritten Satz gehen.

Es spielten: Klaus Müller, Moritz Leukhardt, Armin Engler, Benedikt Jungwirth, Philipp Bayer, Björn Haga, Christina Dreher, Sonja Gehweiler, Manuela Helfert.

Der TSV Ertingen belegt nach den ersten drei Spieltagen den siebten Tabellenplatz und der BV Riedlingen den achten Platz. Ertingen muss am nächsten Spieltag auswärts gegen Meßkirch I und Meßkirch II antreten. Der BV Riedlingen hat am 25. November um 15 Uhr sein nächstes Heimspiel gegen die TG Biberach. Zuschauer sind in der Realschulsporthalle herzlich willkommen.