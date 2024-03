Liederkranz Warthausen kann weiter singen

Es war eine denkwürdige Hauptversammlung, die 158. des Liederkranz Warthausen. Der 1. Vorsitzende, Siegmar Schmidt, hatte sich nach 23 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl gestellt, ebenso Kassenführer Martin Götz. Nachdem im Vorfeld keine Kandidaten gefunden werden konnten und sich auch an der Versammlung keine Bereitschaft zeigte, machte der Vorsitzende klar, dass es dann wohl zur Auflösung des Vereines kommen würde. Bürgermeister Jautz, selbst förderndes Mitglied des Liederkranz, appellierte an die Anwesenden, dass es nicht sein dürfe, dass der älteste Verein der Gemeinde, so ende. Dieser Appell fruchtete und so stellten sich Renate Späth und Stefan Hörer zur Wahl. Zunächst für ein Jahr, wurden beide einstimmig gewählt. Renate Späth ist die erste weibliche Vorsitzende in der 160-jährigen Geschichte des Liederkranz Warthausen.

Der ehemalige Vorsitzende blickte auf seine 23 Jahre zurück und ließ die Gründung von CHORISMA und viele weitere Highlights während seiner Zeit Revue passieren.

Martin Götz, der scheidende Kassenführer, konnte wieder von ausgeglichenen Finanzen berichten. In Plauderlaune führte er aus, wie sich die Kassenführung während seiner zwölfjährigen Amtszeit gewandelt hätte.

Die Ausgeschiedenen wurden mit einem auf sie umgetexteten Lied, einem Geschenk und viel Applaus verabschiedet.

Josef Raiber wurde für 65 Jahre und Rita Schlanser für 40 Jahre aktives Singen geehrt.

Chorsprecherin Ulrike Längst konnte für den traditionellen Chor auch nur Gutes berichten. Das Mitmachkonzert in Oberhöfen und das Konzert mit den Bräschdlengen aus Birkenhard seien erfolgreich gewesen. Die Auftritte im Pflegeheim werde man wohl beibehalten und auch das Gesellige soll weiterhin nicht zu kurz kommen. Chorleiterin Helena Klein dankte dem Chor für die Bereitschaft auch Neues zu wagen, aber wegen der Altersstruktur würden wohl nur noch kleinere Auftritte möglich sein.

Bea Math gab für CHORISMA den Bericht. Leider seien wegen der Erkrankung des Chorleiters die geplanten Konzerte im Jahr 2023 ausgefallen, aber mit der Hilfe von Melanie Straub konnte man erfolgreich in Mietingen auftreten. Inzwischen seien die Proben in vollem Gang und für das neue Jahr hätte sich der Chor einiges vorgenommen. Chorleiter Ewald Bayerschmidt zeigte sich nach seiner Erkrankung sehr zuversichtlich und es hätte ihm sehr gefallen „seinen Chor“ als Zuhörer zu erleben.