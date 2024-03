Liederkranz Rot an der Rot

Am 15.März fand die Jahreshauptversammlung des Liederkranzes Rot statt. Vorsitzender Stefan Schrägle begrüßte alle anwesenden Sängerinnen, Sänger und Ehrenmitglieder. Besonderer Gruß galt Frau Bürgermeisterin Irene Brauchle sowie Albrecht Martin, in Vertretung von Pater Johannes. Nach der Totenehrung gab Kassiererin Conny Stübler einen Überblick der Ein- und Ausgaben, es wurde wie immer von den Kassenprüfern eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt.

Schriftführerin Sandra Schädler gab einen Rückblick über das vergangene Jahr. Zu den Höhenpunkten zählten das Konzert „Über den Wolken“mit den Soulsisters, der Auftritt als Gastchor beim Männergesangsverein Woringen, Regionssingen in Dettingen so wie das Grillfest in Truilz. Dirigentin Gudrun Scharneck hob in ihrem Bericht den guten Zusammenhalt im Chor hervor, gab einen Überblick über die kommenden Veranstaltungen.

Die Entlastung der Vorstandschaft übernahm Frau Bürgermeisterin Irene Brauchle, diese wurde einstimmig erteilt. Da im Voraus der Jahreshauptversammlung ein Antrag zur Änderung der Satzung einging, wurden die Mitglieder zur Abstimmung der Satzungsänderung gebeten. Die Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen. Es standen mehrere Wahlen an. Folgende Funktionsträger wurden gewählt. 1. Vorstand: Stefan Schrägle, 1.stellv. Vorstand: Bettina Fink, 2.stellv. Vorstand: Melanie Sachsenmaier. 1. Kassiererin: Conny Stübler, 2. Schriftführerin: Theresa Urbauer, Kassenprüfer: Carola Baumann, sowie aktive Beiräte: Wolfgang Fischbach, Klaus Nobis, Alois Reiser und passiv Beirat: Stefanie Mildenberger. Geehrt wurden für 40 Jahre Singen Susanne Maucher, sie erhielt die Silberne Ehrennadel vom Schwäbischen Chorverband und wurde zur Ehrensängerin ernannt, für 10 Jahre Anges Welte, Irmgard Straub und Theresa Urbauer. Die Geehrten bekamen neben Dankesworten ein Urkunde und ein Präsent.