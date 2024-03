Liederkranz ist ein aktiver Eckpfeiler der Gemeinde

Die Vorsitzende Andrea Ewert eröffnete die 156. Jahreshauptversammlung und begrüßte alle anwesenden Sängerinnen und Sänger sowie die Ehrengäste. Zuvor hat der gemischte Chor unter Leitung von Birgit Barth die Vorabendmesse musikalisch umrahmt. Zur Totenehrung erhob sich die Versammlung. Die Vorsitzende ließ in ihren Rechenschaftsbericht das vergangene Jahr Revue passieren. Die Freude der drei Chöre an der Musik und am Vereinsleben habe das abgelaufene Jahr geprägt und wesentlich zu einer in allen Belangen positiven Bilanz beigetragen. Sie dankte an dieser Stelle auch den musikalischen Begleitern Johannes Tress und Artur Schupp. Ebenfalls den Aushilfssängern. Die Schriftführerin Birgit Barth rief in ihrem Bericht nochmals die zahlreichen Veranstaltungen, Ereignisse und Highlights aller drei Chöre in Erinnerung. Einen Blick in die Finanzen bot der Bericht der Kassiererin Corinna Stephan, aus welchem geordnete Verhältnisse zu entnehmen waren, wie die Kassenprüfer Marina Hofbauer und Eugen Miller bestätigten. Die Chorleiterin Caroline Mast (KiChoLinis) blickte auch in Vertretung von Dirigent Johannes Tress (Le Crescentis) auf ein erfolgreiches und umfangreiches musikalisches Jahr der beiden Chöre zurück, welches mit vielen Highlights bespickt war und bedankte sich bei allen Sängerinnen und Sängern.

Der stv. Bürgermeister und Kreisrat Manfred Lämmle nahm die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor und dankte dem Liederkranz für seine engagierten und vielseitigen kulturellen Veranstaltungen, auch weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Anschließend leitete er die anstehenden Wahlen: Die 1. stv. Vorsitzende Caroline Mast wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt, ebenso die Schriftführerin Birgit Barth. Auch die Kassenprüfer Marina Hofbauer und Eugen Miller wurden einstimmig von der Versammlung gewählt. Im Anschluss daran folgten die Ehrungen durch den Vizepräsidenten des OCV Josef Bielau: Von den Le Crescentis konnte er Marina Hofbauer, Tamara Ringer und Theresa Nothhelfer für jeweils 20 Jahre und Valentine Scheffold vom gemischten Chor für 40 Jahre Zugehörigkeit ehren. Josef Bielau sprach allen Geehrten seinen Glückwunsch aus und bedankte sich für deren Einsatz. Die Vorsitzende ernannte Johanna Schust zum Dank und Anerkennung für ihre langjährige verdienstvolle Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied des Liederkranzes.