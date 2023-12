Liederkranz gibt dem Advent ein Leuchten

Eine vollbesetzte Kirche ist dem Liederkranz Eberhardzell zum Adventskonzert beschert worden. Die Chöre punkteten mit aufeinander abgestimmten Klangfarben der Sängerinnen und Sänger, die mit ihren klaren und harmonischen Auftritten ein schönes festliches Bild abgaben.

Nach der instrumentalen Einstimmung durch Johannes Tress eröffneten die älteren „KiChoLinis“ unter der Leitung von Caroline Mast mit „Traumflieger“ das Konzert. Mit den frisch vorgetragenen Liedern „Schneeflöcken, Weißröcken“ und „Kleiner Weihnachsstern“, überzeugten die jungen Künstler. Bei dem Song „Tausend tolle Plätzchen“ wurde allen klar, dass „Platzen von Plätzchen“ kommt und mit „Das Jahr geht zu Ende“ sangen sich die jungen Sängerinnen und Sänger in die Herzen der Besucher. Johannes Tress begleitete den Chor souverän am Piano.

Der gemischte Chor mit Dirigent Ilie Sicoe forderte Die Zuhörer auf „Nimm Zeit um nachzudenken“. Es folgte „Die stille Zeit“. Die Chormitglieder überzeugten mit Andächtigkeit und Ruhe und bauten somit die Spannung der Erwartenden auf den Kirchenbänken mit „Advent ist ein Leuchten“, „Trage Frieden in die Welt“ und „Sind die Lichter angezündet“ auf. Auch hier war Johannes Tress ein einfühlsamer instrumentaler Begleiter.

Die „Le Crescentis“ unter dem Dirigat und der musikalischen Begleitung von Johannes Tress präsentierten sich mit feierlich erklingender Liedauswahl. Beim „S'Liacht ist do“ bewiesen die Sängerinnen einmal mehr ihr Können. Es folgte das gefühlvolle „Somewhere in My Memory“ und „Christmas Lights“ von Goldplay. Mit dem Song „Heimkommen“ erzeugten die Mädels Gänsehautfeeling. Mit dem ausdrucksstarken „Carol oft he Bells“ zogen die Crescentis nochmals alle Register und beendeten damit ihren Teil des Konzertes.

Beim Finale des Adventskonzertes gaben die Chöre ein festliches Bild ab. Sie stellten sich gemeinsam zum Kanon „We wish you a merry christmas"/"Licht der Weihnacht“ im Chorraum auf. Eine grandiose Klangfülle verzauberte das Publikum und bewies die Einigkeit der 3 Chöre. Das Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ wurde von allen Chören und den Besuchern gemeinsam gesungen und stimmte auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Im Anschluss an das Konzert wurde von den Eberhardzeller Ministranten noch Glühwein, Punsch und Waffeln angeboten.