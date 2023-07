Liebherr–Chor spendet für Menschen in Not

Mit einem großen Scheck haben die Sänger des Liebherr–Chors am Mittwoch große Freude ausgelöst. Bei dem Konzert der Werkschöre, das die Sänger zusammen mit dem Daimlerchor Stuttgart und dem Boehringer Ingelheim Chor aus Biberach in der Lindenhalle gestaltet hatten, kamen 6071,20 Euro zugunsten des Ehinger Sozialfonds „Bürger für Bürger“ zusammen. Elisabeth Waibel, Ansprechpartnerin des Sozialfonds, sagte, „Ihnen allen zusammen ein riesengroßes Dankeschön. Wir können das Geld gut gebrauchen“. Sie beschrieb die Nöte vieler Bedürftiger in der Region, die oft zu existenziellen Sorgen führen.

OB Baumann, Vorsitzender des Ehinger DRK–Ortsvereins, lobte: „Die drei Chöre haben mit ihrem Gesang die Herzen geöffnet und jenen geholfen, die dringend Unterstützung brauchen.“

Der Liebherr–Chor umrahmte die symbolische Scheckübergabe mit einigen Liedern.

Chorvorstand Markus Ströbele bedankte sich für den schönen Empfang im DRK–Heim. Er freue sich auch über die schöne Chorfreundschaft, die unter den Chören entstanden ist. Da wird es sicher die eine oder andere Veranstaltung mit ähnlichem Charakter geben.