Leistungsturnerinnen des SV Ochsenhausen aktiv

Am 3. März fand in Biberach das Gaufinale der P-Stufen des Turngau Oberschwaben statt. Das Gaufinale ist ein auf Turngauebene ausgetragener Wettkampf, bei dem sich die besten sechs Turnerinnen und die besten drei Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen zum Bezirksfinale qualifizieren. Der SV Ochsenhausen meldete 14 Turnerinnen sowie je eine Mannschaft in der D-Jugend und in der offenen Klasse.

In der Altersklasse Juti E9 verpasste Ela Arslan mit nur 0,6 Punkten Rückstand knapp die Qualifikation zum Bezirksfinale und landete auf Platz 10. Maya Zenker reihte sich nach langer krankheitsbedingter Trainingspause mit Platz 34 im soliden Mittelfeld ein.

Filippa Friedl konnte sich über Platz 16 in der Juti D10 mit 45 Teilnehmerinnen freuen, dicht gefolgt von Maya Kramer auf Platz 17 und Anna Bentele mit auf Platz 20. Aufgrund eines unglücklichen Fehlers am Sprung musste Pauline Rempp sich leider in der Juti D11 mit Platz 35 zufriedengeben. Die Mannschaft der vier Turnerinnen schaffte es bis auf Platz 7 von 14 teilnehmenden D-Jugend Mannschaften.

Trotz soliden Übungen reichte es für Hayley Griffin aufgrund starker Konkurrenz in der Juti C12 nur für Platz 30. Greta Dolinski und Lena Büchele konnten sich gegen einige Konkurrentinnen durchsetzen. Am Ende hieß es Platz 14 und 16 für die beiden. Insgesamt nahmen in der Juti C13 22 Turnerinnen teil.

Eine große Überraschung gelang den Turnerinnen der offenen Klasse ab 14 Jahren. Ronja Naß und Lisa Unsöld erkämpften sich Platz 5 und 6 mit nahezu fehlerfrei geturnten Übungen und qualifizierten sich zum Bezirksfinale. Auch die anderen Mädchen turnten einen sehr guten Wettkampf und reihten sich im oberen Mittelfeld ein. Ria Krumm erreichte Platz 12, Johanna Bentele landete auf Platz 17 und Sandra Hasenmaile erturnte sich Platz 20. Am Ende wurden die Turnerinnen mit ihrer Mannschaft für ihre großartige Leistung mit einem Podiumsplatz belohnt und qualifizierten sich ebenfalls für das Bezirksfinale.

Für den Einzelwettkampf des Bezirksfinale Süd fahren die Leistungsturnerinnen am 11. Mai nach Villingendorf. Der Mannschaftswettkampf findet am 19. Oktober in Ailingen statt. Die beiden Wettkämpfe bieten den Turnerinnen zum ersten Mal die Möglichkeit sich turngauübergreifend zu präsentieren und sich mit den besten Turnerinnen aus turngaufremden Vereinen zu messen.