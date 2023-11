Leistungsturnerinnen des SV Ochsenhausen

Die Turnerinnen des SV Ochsenhausen nahmen mit vier Mannschaften an den Oberschwäbischen Mannschaftswettkämpfen teil.

Die E-Jugend Mannschaft (Ela Arslan, Anna Bentele, Filippa Friedl, Maya Kramer, Maya Zenker) startete am 7. Oktober in Reute mit einem soliden Wettkampf auf Platz 13 von 22 Mannschaften. Durch die gute Platzierung wurde der Kampfgeist der Mädchen geweckt. Beim zweiten Wettkampf am 14. Oktober in Tettnang konnten sie sich durch akkurate Ausführung ihrer Übungen Platz 8 erturnen. Am 11. November in Ailingen schlichen sich wieder kleine Fehler ein und aufgrund der besseren Leistungen der anderen bedeutete dies Platz 14 in der Tageswertung, sowie schließlich Platz 13 in der Gesamtwertung.

Bei der D-Jugend Mannschaft fielen zunächst zwei Turnerinnen aus, daher musste Pauline Rempp an den ersten beiden Tagen allein antreten. Beim letzten Wettkampf bekam sie dann noch Unterstützung von Hayley Griffin. Aufgrund der fehlenden Wertungen landete die Mannschaft auf dem letzten Platz.

Die C-Jugend Mannschaft (Johanna Bentele, Lena Büchele, Greta Dolinski) war leider krankheits- und verletzungsbedingt geschwächt. Dennoch gaben die Mädchen ihr Bestes und konnten drei gute Wettkämpfe turnen. Am Ende reichte es leider nur für Platz 8 von 9.

Die C-offen Mannschaft (Sandra Hasenmaile, Ria Krumm, Ronja Naß, Lisa Unsöld) startete mit einer starken Leistung und legte mit Platz 2 den Grundstein für eine vordere Platzierung in der Gesamtwertung. Beim zweiten Wettkampf reichte es dann leider nur für Platz 4. In Ailingen begann der Tag für die Mädchen mit nahezu fehlerfreien Übungen, doch weil verletzungsbedingt eine Wertung am Sprung fehlte, landeten sie auf dem letzten Platz. Jedoch wurde Ailingen der Mannschaft am Ende trotzdem nicht zur Konkurrenz und so durfte die C-offen Mannschaft auf dem Treppchen neben dem TSB Ravensburg auf Platz 1 und der TG Biberach auf Platz 2 stehen und überwältigt ihren ersten Pokal entgegennehmen.

Alles in allem ist der SV Ochsenhausen sehr zufrieden mit der Leistung seiner Turnerinnen. In den letzten Jahren konnte sich die kleine Gruppe fest im Wettkampfgeschehen des Turngau Oberschwaben etablieren und für einige andere Vereine immer wieder zur Konkurrenz werden.

Der nächste Wettkampf ist bei der Gauqualifikation am Sonntag, 3. März 2024, in Biberach an der Riß geplant.