Leistungskurs Kunst in Paris

Die Schüler des Kunst-Leistungskurses des Wieland-Gymnasiums nutzen das verlängerte Wochenende Anfang Oktober, um gemeinsam mit den beiden Kunstlehrerinnen Angelika Kuckuck und Monika Bachner nach Paris zu fahren. Auf dem Programm standen nicht nur die großen Museen wie der Louvre oder das Musée d’ Orsay. Besonders reizvoll war es für die jungen Künstler, durch die Straßen zu spazieren, in denen einst die großen Künstler dicht auf dicht gearbeitet und gelebt hatten. So ging es vorbei an den Künstlerlokalen, in denen Courbet, Manet und Dégas zu Gast waren, um einen Blick in die Gasse zu werfen, in der Alexandre Dumas lebte und Toulouse-Lautrec sein Atelier hatte. Ausgestattet mit ihren am Ende gefüllten Skizzenbüchern erkundeten die Schüler Straßen, Plätze und Museen. Das Wieland-Gymnasium hat ein Kunst-Profil von Klasse 5 bis Klasse 10. Der Kunst-Leistungskurs in den Klassen 11 und 12 ist ein Kooperationskurs, an dem auch Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums teilnehmen.

