Leichtathletik-Nachwuchs beim oberschwäbischen Bezirksfinale

Durch den Sieg bei den Kreismeisterschaften 2023 hatte sich die Riedlinger U12 Mannschaft für das oberschwäbische Bezirksfinale der Kinderleichtathletik qualifiziert. Dabei traten die zehn besten Teams aus den Landkreisen Biberach, Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen in Leutkirch im Allgäu gegeneinander an.

Hochmotiviert aber auch mit viel Spaß startete der Leichtathletik-Nachwuchs in den Wettkampf. Die U12 Mannschaft musste einen 4-Kampf absolvieren, bestehend aus 50 m Hindernissprint, Ballwurf, Hochsprung und Biathlon-Staffel. Im Hindernissprint konnte das Riedlinger Team mit Kevin Blank, Sophie Münst, Josias Ott, Julian Schenk, Nela Nikic, Adrian Ruess, Selma Ott, Matti Leutloff, Max Götz, Fabian Schenk und Gino Attanasio gut in den Wettkampf starten.

Besonders stark waren sie im darauffolgenden Ballwurf, bei dem sie von allen Mannschaften am weitesten warfen. Beim Hochsprung konnten sie nicht ganz die Leistungen aus dem Training abrufen, waren aber trotzdem vorne mit dabei. In der abschließenden Biathlon-Staffel, die als Verfolgungsrennen ausgetragen wurde, konnten sie dann nochmals alles geben und zeigen, dass sie sehr starke Läufer in ihrer Mannschaft haben. Für diese Leistungen wurden sie dann am Ende mit einem hervorragenden 2. Platz belohnt.

Diese Platzierung bedeutete gleichzeitig die Qualifikation für die württembergischen Meisterschaften, die im November in Stuttgart ausgetragen werden.