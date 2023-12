„Lebe. Liebe. Lache“ - Kunstausstellung in Ochsenhausen

In der Ausstellung können Besucher Adina Bergs künstlerische Entwicklung erleben. Sie beginnt mit der realistischen Kunst, wie auf dem Bild „Kaffeebohnen auf dem Schachbrett“ zu sehen. Der kreative Wandel führt zu abstrakten Werken wie „Lebe. Liebe. Lache“. Zudem werden die mutigen Kreationen der Teilnehmenden des Malkurses „Intuitives Malen“ präsentiert.

Zu den Highlights der Ausstellungen gehören interaktive Führungen mit Snacks, die am 11. Januar und am 1. Februar um 17 Uhr stattfinden. Besucher können eine eigene „Sandwelle“ malen und eine Mutprobe mitnehmen. Die Anmeldung erfolgt per E-mail an [email protected], der Eintritt ist kostenfrei.

Adina Berg ist bekannt für ihre Fähigkeit, besondere Stimmungen und Perspektiven auf der Leinwand festzuhalten. Ihre Ausstellung verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu sein, das Mut und ein positives Lebensgefühl wecken kann.

Weitere Informationen auf www.artwork-adina-berg.com

Die Ausstellung ist vom 01.01.-31.03. 2024 in der Galerie der Agentur Julian Nitsche in Ochsenhausen, Bahnhofstraße 11 zu sehen und kann zu den Geschäftsöffnungszeiten besucht werden. Mo-Fr 9-12 Uhr, Mo-Mi 13-17 Uhr, Do 13-19 Uhr.