Laupheimer Fotokreis - Vereinsmeister 2023

Die interne Vereinsmeisterschaft des LFK besteht aus 4 Themen zu je 3 Bildern, die jedes Jahr neu festgelegt werden und „extern“ juriert werden . Das Thema „Frei“ beinhaltet bis zu 6 Bilder und wird in jedem Jahr als letztes eingereicht und bewertet.

In der Gesamtwertung wurden die ersten drei Plätze wie folgt belegt: 1. Platz mit 102 Punkten an Dieter Herrmann, 2. Platz mit 98 Punkten an Heinz-Gerhard Ott, 3. Platz mit 97,5 Punkten an Christine Denzel.

Neben den Urkunden für die Plätze 1 bis 3 wurden auch Urkunden für die einzelnen Themensieger verliehen: „Natur“ - an Sandra Denzel und Manfred Schroth, „Tiere“ - an Christine Denzel, „Makro“ - an Dieter Herrmann und H.-G. Ott, „Landschaft“ - an Dirk Zimmermann, „Frei“ - an Manfred Weiner

Die Urkunden sind als Anerkennung gedacht und sollen zugleich auch einen Ansporn für den internen LFK-Wettbewerb 2024 geben.