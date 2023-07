Laupheimer Badmintonjugend bei Bezirksmeisterschaften

Bei den 32. Bezirksmeisterschaften in Mössingen nahmen vier Nachwuchsspieler vom TSV Laupheim teil: Romy Stührmann, Viktoria Kempel, Jule Birk und Lukas Rehberger.

Gespielt wurde in allen drei Disziplinen: Einzel, Doppel und Mixed. Begonnen wurde mit den Mixed. Hier traten Romy und Lukas in der Altersklasse U17 an. Ihr erstes Spiel verloren sie knapp in zwei Sätzen. Das zweite Spiel konnten Romy und Lukas jedoch für sich entscheiden. Somit belegten sie Platz sechs.

Jule Birk spielte im Mixed U19 mit Mika Tiegs aus Mössingen. Ihr Auftaktspiel verloren die beiden, konnten jedoch ebenfalls ihr zweites Spiel für sich entscheiden und belegten so den sechsten Platz. Viktoria Kempel spielte im Mixed U19 mit Ambroise Berger aus Dornstadt. Sie verloren ihr erstes Spiel, konnten aber das zweite Spiel deutlich gewinnen und belegten so Platz fünf.

Als nächste Disziplin wurde das Einzel gespielt. Hier startete Viktoria in der Altersklasse U17. Sie verlor ihr erstes Spiel knapp gegen Alina Thiede und belegte somit den 17. Platz. Jule Birk und Romy Stührmann spielten ebenfalls in der Altersklasse U17. Nach einem Freilos spielte Jule gegen Antonia Mütz gegen die sie verlor und somit Platz neun belegte. Romy Stührmann hatte ebenfalls ein Freilos und verlor ihr darauffolgendes Spiel gegen Lena Gütl. Somit belegte auch Romy den neunten Platz.

Lukas Rehberger ging ebenfalls in der Altersklasse U17 an den Start. Er gewann sein erstes Spiel, musste sich jedoch im zweiten Spiel Moritz Apfelbacher geschlagen geben. Er belegte somit den fünften Platz.

Zum Schluss wurden noch die Bezirksmeister im Doppel gesucht. Hier spielten Jule und Viktoria zusammen in der Altersklasse U17. Romy trat mit Janneke Egatenmaier aus Primisweiler an. Das erste Spiel der beiden Paarungen, war direkt gegeneinander. Dieses konnten Romy und Janneke klar für sich entscheiden. Ihr nächstes Spiel hatten Romy und Janneke gegen die erstgesetzten Storz/Markandu, denen sie unterlagen. Im Spiel um Platz drei lieferten sich Romy und Janneke ein enges Spiel in drei Sätzen. Sie konnten sich aber gegen Mütz/Kenschekeew durchsetzen und wurden so dritte. Jule und Viktoria verloren ihr zweites Spiel.

Lukas spielte zusammen mit Lennart Hensel aus Dornstadt in der U17. Sie gewannen ihre ersten beiden Spiele und zogen so in das Finale ein. Hier unterlagen sie Jahnel/Apfelbacher und wurden somit Vize–Bezirksmeister.