Zwölf Gründungsmitglieder erhalten den Dalabudl-Orden

Die Narrenzunft Dalabudl Untersulmetingen hat am 6. Januar ihr 30-jähriges Bestehen beim sogenannten „Fasnetausgraben“ gefeiert. Höhepunkt des Abends war die Ehrung der zwölf Gründungsmitglieder, die für ihre Hingabe und ihr Engagement mit dem silbernen Dalabudl-Orden ausgezeichnet wurden.

In ihrer Dankesrede erinnerte Zunftmeisterin Manuela Mast an die Anfänge und betonte die Bedeutung der Gründungsmitglieder für den Erfolg und die Beständigkeit der Narrenzunft. Der Dalabudl-Orden, wurde jedem Gründungsmitglied persönlich überreicht. Emotionale Momente prägten die Zeremonie, als die Geehrten für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre jahrzehntelange Unterstützung der Narrenzunft gewürdigt wurden. Weiteres wurden auch Mitglieder für zehn und 20 Jahre geehrt. Auch wurden drei neue Dalabudl in das Rudel aufgenommen.