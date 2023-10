Zweimal Gold und einmal Bronze für die RSG

Das württembergische Landesfinale P-Mannschaft in der Wettkampfgymnastik ist in Laupheim ausgetragen worden. Die RSG Laupheim der Turnabteilung des TSV hatte 30 Mannschaften mit über 130 Gymnastinnen aus ganz Baden-Württemberg in der Rottumhalle zu Gast. Für Laupheim waren vier Teams am Start ‐ die RSG-Ausbeute am Ende: zweimal Gold und einmal Bronze.

Die vier Mannschaften aus Laupheim hatten sich im Frühling für das Finale qualifiziert. Mit Disziplin, viel Training und Willen hatten die Mächden bis zu viermal pro Woche und sich nur eine zweiwöchige Sommerpause gegönnt.

Bei dieser Wettkampfart besteht eine Mannschaft aus drei bis fünf Gymnastinnen. Von den Handgeräteübungen werden die besten drei Wertungen zusammenaddiert und ergeben das Endergebnis. Am Vormittag trugen die Altersklasse B-Jugend (14/15Jahre) und 18+ Jahre ihren Wettkampf aus. Die B-Mannschaft der Laupheimer Turnabteilung mit Emily Justus, Lea Zilenkov, Jasmin Steck und Maria Vrdoljak zeigte Übungen mit den Handgeräten Ball, Band und Keulen. Am Ende standen die vier Mädels auf dem Siegerpodest ganz oben.

Der Nachmittag wurde mit einem fantastischen Bild, bestehend aus über 130 Gymnastinnen und 30 Kampfrichter in der vollen Halle und einer fantastischen Stimmung auf der Tribüne, eingeleitet. Anschließend starteten die Altersklasse F7, E8/9, D10/11, C12/13 in ihren Zwei- oder Dreikampf. In der E8 war der TSV Laupheim ebenfalls mit einer Mannschaft vertreten. Nach nahezu perfekten Übungen mit dem Keulen und OHG, zum Teil sogar ohne Abzüge in der D-Note und den höchsten Wertungen des Tages in der E-Note standen bei der Siegerehrung Arina Berger, Veronika Nadykto und Mila Gerlach mit einem Lächeln als Siegerinnen in ihrer Altersklasse auf dem Treppchen.

Zur gleichen Zeit zeigten im dritten Hallenteil Eva Krivko, Anastasia Popkov, Liza Rot, Julia Stefan und Marita Wolpert aus der E9-Mannschaft der Turnabteilung, was sie trainiert hatten. In der Übung ohne Handgerät lief alles super, doch waren bei den Übungen mit den Keulen die Nerven etwas angespannt bei manchen und flogen Keulen nicht direkt in die Hand, sondern daneben. Am Ende sprang dennoch Rang drei heraus, und die Freude der Mädchen, auf dem Treppchen zu stehen und Medaillen zu erhalten, war groß.

Als letzte Mannschaft des RSG Laupheim zeigte die C-Jugend ihr Können. Die Gymnastinnen Elina Kelm, Liliana Stefan und Marie Temeschinko turnten tolle Übungen mit dem Band und Keule. Als letztes Handgerät stand die Ballübung an. Sowohl Trainer als auch Zuschauer fieberten mit den drei Gymnastinnen mit. Am Ende verpassten die Mädchen knapp das Treppchen und wurden Fünfte.