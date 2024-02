Am heutigen Samstag jährt sich der Überfall auf die Ukraine zum zweiten Mal. Die 40-jährige Hanna flüchtete damals mit ihren Kindern nach Laupheim. Die „Schwäbische Zeitung“ hat mit der Ukrainerin darüber gesprochen, wie es ihr in Deutschland geht, welche Nachrichten sie aus der Ukraine erhält und ob sie noch Hoffnungen auf ein Kriegsende hat.

210 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft leben derzeit nach Angaben der Stadtverwaltung in Laupheim, 178 davon sind nach Ausbruch des Krieges hergekommen. Hanna ist eine von ihnen. Als eine Rakete über das 14-stöckige Hochhaus rauschte, in dem sie mit ihrer Familie lebte, packte sie im März 2022 ihre Koffer. „Die Rakete war sehr groß“, sagt Hanna und streckt ihre Arme so weit es geht zu den Seiten aus.

„Ich glaube, es ist ein Traum“ Hanna

Seit knapp zwei Jahren lebt die 40-Jährige nun mit ihren beiden Kindern Mariia und Michael in einer Wohnung im „Schweizerhaus“ auf dem Gelände des Schlossguts in Laupheim. Sie denkt häufig an ihre Heimat in der Ukraine. „Ich glaube es immer noch nicht. Ich glaube, es ist ein Traum“, sagt Hanna. Sie sitzt an einem kleinen Schreibtisch in ihrem Wohnzimmer und streichelt ihrer Katze Melissa über das graue Fell. Melissa sei nach der Flucht damals wochenlang traumatisiert gewesen und wie betrunken durch die Gegend gelaufen, erzählt Hanna. Mittlerweile gehe es ihr aber gut hier.

Hanna (zweite von links) mit ihren Kindern Michael und Mariia, ihrer Katze Melissa und ihrer Cousine Alexandra, die derzeit zu Besuch in Laupheim ist. (Foto: Anna Berger )

Auch Hanna fühlt sich wohl in Laupheim. Sie macht einen Online-Deutsch-Kurs auf B2-Niveau und arbeitet nebenher für ihre Vermieterin. Es ist ein gutes Leben, wie Hanna selber sagt. Und ihr ist klar, dass ihr altes Leben in der Ukraine nie wieder zurückkommen wird, selbst wenn der Krieg bald beendet sein sollte, was Hanna nicht glaubt.

Ein ganz normales Leben

Vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat Hanna mit ihrer Familie im Osten der Ukraine in der 30.000-Einwohner-Stadt Awdijiwka vor den Toren der Bergbaustadt Donezk gelebt, mitten im industriellen Zentrum des Kohlereviers Donbass. Sie und ihr Mann hatten gute Jobs. „Ich habe Mathematik studiert und dann 18 Jahre lang als IT-Ingenieurin gearbeitet“, erzählt Hanna. Ihr Mann sei in einer Kokerei beschäftigt gewesen.

„Wir hatten ein gutes Leben“, sagt Hanna und beschreibt einen Alltag, der dem Leben vieler Menschen in Deutschland auf fast schmerzliche Art und Weise gleicht: „Wir hatten eine eigene Wohnung, schöne Parks, eine neue Schule mit einem modernen Computerraum, sind zum See baden gegangen und auf den Spielplatz. Wir hatten alles, was man braucht.“ Hanna zeigt Fotos auf ihrem Handy: Kinder in Badehosen, Kinder im Schnee, das Hochhaus, in dem sie eine Wohnung hatte, ihr Büro und ihren Mann bei der Arbeit in der Kokerei. Die Fotos sind bunt und voller Leben - ganz im Gegensatz zu den Fotos, die heute über Awdijiwka im Internet kursieren und die Hanna an diesem verregneten Februartag ebenfalls zeigt.

Heimatstadt durch den Krieg komplett zerstört

Awdijiwka ist eine Stadt in Schutt und Asche. Als „Geisterstadt“ wird sie auf einem Youtube-Video bezeichnet. Nur die weiße Kirche mit dem vergoldeten Zwiebelturm wurde auf wundersame Weise von den Raketen verschont. Hanna klickt auf ein Foto von einem zerstörten Hochhaus. „Hier war unsere Wohnung“, sagt sie.

Im zweiten Stock dieses Hauses in Awdijiwka hat Hanna noch vor zwei Jahren mit ihrer Familie gelebt. (Foto: Privat )

Awdijiwka, die Heimat von Hanna und ihrer Familie, gibt es nicht mehr. Verteidigt wurde die Stadt trotzdem bis zuletzt. Erst vor knapp einer Woche wurde sie von der russischen Armee eingenommen. „Unsere Soldaten stehen stark da“, sagt Hannas 15-jährige Tochter Mariia. Sie klingt stolz, als sie das sagt. Mariia sitzt hinter Hanna auf dem Sofa und übersetzt hin und wieder Wörter für ihre Mutter ins Deutsche.

„Unsere Stadt ertrinkt im Blut. Das ist nicht normal für mich“, sagt Hanna und schüttelt traurig den Kopf. Es werde zehn oder 20 Jahre dauern, um Awdijiwka wieder aufzubauen, ist die 40-Jährige überzeugt. „Mein Sohn sagt: Mama, wir sind hier zu Hause“, sagt Hanna über den zwölfjährigen Jungen, der ab und zu den Kopf zur Türe hereinsteckt. Mariia lächelt, als ihre Mutter das erzählt. Es ist ein trauriges Lächeln. Die bunten Fotos auf Hannas Handy scheinen auch sie nicht loszulassen.

„Ich habe viel Glück, dass meine Familie zusammen ist“ Hanna

Weil Hannas Mann einen systemrelevanten Beruf ausübte, musste er nicht in den Krieg, konnte seine Familie aber zunächst nicht nach Deutschland begleiten. Seit vergangenem Sommer ist er nun in Laupheim und hat eine Arbeit als Hausmeister gefunden. Auch ihre Mutter konnte Hanna herholen. „Ich habe viel Glück, dass meine Familie zusammen ist“, sagt die 40-Jährige.

Und auch wenn sie sich noch scheut, den Begriff Heimat zu verwenden, wenn sie von Laupheim spricht, so fühlt sie sich doch wohl in der Stadt. Laupheim sei etwa so groß wie ihre Heimatstadt und es sei alles ordentlich und sauber hier. Das ist Hanna wichtig. Noch wichtiger findet sie aber, dass ihre Kinder in Laupheim alles haben, was sie brauchen: „Sie können hier lernen, gehen zur Musikschule und machen Sport.“ Außerdem hat Hanna Pläne für die Zukunft. Sie will noch besser Deutsch lernen und dann einen Job als IT-Ingenieurin finden.